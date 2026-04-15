La lotta contro il narcotraffico segna un nuovo colpo con il blitz a Roma, nel quale sono state arrestate tredici persone. Tra queste spicca Raffaele Pernasetti, meglio noto come “Er Palletta” e ritenuto uno storico esponente della Banda della Magliana.

A tutti gli indagati, a seconda delle singole posizioni, vengono contestati i reati di traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni.

Proprio Pernasetti sarebbe una figura centrale nel gruppo criminale. Gli investigatori si sono detti convinti che, grazie alla sua vicinanza ad alcuni autorevoli componenti del clan Senese e a una cosca della ‘ndrangheta, abbia favorito l’attività di approvvigionamento della droga, poi smerciata nelle piazze di spaccio del Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella, a Roma.

Blitz a Roma contro lo spaccio di droga: tredici persone arrestate

Ma non è tutto. L’ex esponente della Banda della Magliana, secondo quanto riferito dagli investigatori, è accusato anche di aver picchiato e minacciato con una pistola puntata alla testa un meccanico, per un debito di droga di 8 mila euro.

Poiché le minacce non avevano avuto effetto, sempre secondo gli inquirenti, Pernasetti avrebbe ordinato a un gruppo di fuoco composto da tre persone di punire il debitore. L’ordine sarebbe stato eseguito il 25 marzo 2024, quando l’uomo è stato gambizzato in via Pian delle Torri, nel quartiere Magliana.