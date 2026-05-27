Papa Leone: popolo Gaza non riceve aiuti, ciò provoca azioni flotilla

Roma, 27 mag. (askanews) – “Lì bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti. Purtroppo, il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche le azioni di coloro che hanno partecipato alla flotilla. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente, a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a ricominciare a ricostruire. Il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto”: lo ha detto Papa Leone XIV lasciando Castel Gandolfo martedì sera per fare ritorno in Vaticano.