Poste Italiane, logistica da record nei primi tre mesi del 2026

Roma, 4 giu. (askanews) – Nuovo primato della logistica di Poste Italiane, che nei primi tre mesi del 2026 ha consegnato la cifra record di 89 milioni di pacchi, in aumento del 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nell’ottica di offrire consegne sempre più sostenibili, prosegue anche lo sviluppo del progetto Green Delivery, che offre ai clienti numerosi punti di ritiro: oltre la rete dei 12700 uffici postali, Poste Italiane mette a disposizione circa 20 mila punti tra Rete Punto Poste e Locker. Il servizio del TG Poste.
04/06/2026
17:06
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