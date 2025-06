Protesta davanti alla Casa Bianca: “No new war in The Middle East”

Washington, 19 giu. (askanews) – Manifestazione davanti alla Casa Bianca a Washington contro gli attacchi di Israele all’Iran e un’eventuale partecipazione diretta degli Stati Uniti al conflitto.Scandendo cori e mostrando cartelli con scritto “No new war in The Middle East” e bandiere palestinesi, decine di persone sono rimaste a lungo davanti ai cancelli della Casa Bianca, mentre il presidente Donald Trump convocava una nuova riunione d’emergenza, senza aver ancora deciso, secondo la CNN, su una partecipazione americana alla guerra di Israele contro l’Iran.