Re Carlo alla Camera: affrontiamo sfide insieme, e cita Dante

Roma, 9 apr. (askanews) – “Qualunque siano le sfide e le incertezze che inevitabilmente affrontiamo come nazioni nel nostro continente ora e in futuro possiamo superarle insieme e lo faremo insieme e quando lo avremo fatto potremo dire con Dante ‘e quindi uscimmo a rivedere le stelle”. Con una citazione dalla “Divina Commedia” si è concluso il discorso di Re Carlo III davanti al Parlamento riunito, prima volta per un monarca britannico.