Re Carlo interrotto in anticipo alla Camera: “Non ho finito…”

Roma, 9 apr. (askanews) – Inciampo dello speaker della Camera durante il discorso di Re Carlo in Aula, in occasione della visita di Stato del sovrano e della Regina Camilla. Ingannato dalla lunga standing ovation dei parlamentari per l’omaggio del Re a Giovanni Falcone, lo speaker, che ha scandito tutti i momenti della cerimonia, ha detto: “La cerimonia è terminata, i gentili ospiti…”, spiazzando Carlo che tuttavia ha reagito sorridendo e dicendo ai presidenti delle Camere che siedevano al suo fianco di non aver ancora finito. “It’s a joke, italiani…”, ha ironizzato il presidente Lorenzo Fontana.E il sovrano britannico ha ripreso il suo intervento.