Roma, 17 nov. (askanews) – “I cittadini chiedono energia pulita dalle fonti rinnovabili, in particolare prodotta dal sole – preferendo pannelli dislocati sulle coperture – e dal vento – da eolico offshore in mare aperto – e manifestano una netta contrarietà verso nucleare e fonti fossili, come carbone e gas. Questa volontà popolare deve diventare la sfida prioritaria per il Governo, il Parlamento e l’intero sistema Paese”. Lo sottolinea Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, anticipando i temi del convegno “Rinnovabili, innovazione e semplificazioni. Attuare la Costituzione e contrastare l’emergenza climatica” e la presentazione del 24° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy”.L’evento, promosso da Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi, si svolgerà a Roma mercoledì 25 novembre, dalle ore 10.00, alla Clubhouse di piazza di Monte Citorio 116. “Se l’obiettivo condiviso a livello internazionale, come ribadito anche nell’ambito della COP31, è l’elettrificazione dei consumi, è fondamentale che l’energia di cui ha bisogno il Paese provenga da fonti pulite. Per questo – evidenzia Pecoraro Scanio – è urgente sbloccare gli iter autorizzativi ancora paralizzati da ostacoli burocratici, specialmente laddove esiste già un ampio consenso sui territori. Ne è un esempio l’eolico offshore d’altura: progetti condivisi con le comunità, le associazioni ambientaliste e frutto di intese con sindaci e realtà locali della pesca”.Realizzata dalla Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi, l’indagine prosegue la rilevazione avviata nel 2009 (con rilevazioni multiple in alcuni anni) sugli orientamenti e il sentiment del Paese in materia di energia. In programma, al convegno, il videomessaggio del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e l’intervento del Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.”Oltre a presentare i dati del 24° Rapporto, discuteremo anche dell’attuazione concreta dell’Articolo 9 della Costituzione italiana, che pone la tutela dell’ambiente e della biodiversità tra i principi fondamentali della Repubblica: difendere l’ambiente, oggi, significa innanzitutto accelerare sulle rinnovabili”.”In questo percorso è decisivo il contributo e il know-how del mondo produttivo, per consolidare il ruolo dell’Italia quale Paese delle rinnovabili e della sovranità energetica. Dobbiamo creare le giuste condizioni per produrre in autonomia l’energia di cui abbiamo bisogno, sia a livello locale sia su scala nazionale. Solo così – conclude Pecoraro Scanio – potremo affrancarci definitivamente dalle crisi energetiche internazionali, diventate ormai insostenibili”.