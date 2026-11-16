Milano, 16 nov. (askanews) – Robert Pattinson è il nuovo James Bond. L’annuncio ufficiale è finalmente arrivato dopo speculazioni, casting e smentite. L’attore britannico, 40 anni, volto dell’ultimo Batman, che ha fatto il provino per diventare la spia più famosa al mondo proprio mentre girava il secondo capitolo nei panni del supereroe Dc Comics, sarà quindi il protagonista del prossimo film di 007 per la regia di Denis Villeneuve.Pattinson raccoglie l’eredità di Daniel Craig, che ha detto addio alla saga nel 2021 con “No time to die” ed è il primo ad inaugurare il nuovo corso di James Bond, dopo il passaggio dei diritti creativi dalla famiglia Broccoli ad Amazon MGM Studios, nel 2025.”James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema, e vedersi affidare il ruolo di 007 è l’onore di una vita”, ha commentato Pattinson. “Dire che questo ruolo è un sogno diventato realtà è dire poco. Non potrei essere più entusiasta di questa collaborazione e del lavoro che ci attende insieme a questo team fantastico”.