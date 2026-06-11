Salis: resto sindaca di Genova senza sottrarmi a dibattito nazionale

Genova, 11 giu. (askanews) – “Io sono la sindaca di Genova e rimango la sindaca di Genova. Che ci sia un’attenzione nazionale su Genova è un dato di fatto. Il fatto che faccia la sindaca di Genova non vuol dire che non entrerò nel dibattito nazionale perché i temi del dibattito nazionale hanno ricadute ogni giorno sulla nostra città”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, rispondendo ad una domanda di un giornalista durante la conferenza stampa convocata per fare il punto sul primo anno del suo mandato.”Sulle interviste – ha aggiunto la prima cittadina – basta una frase per cambiare il senso di quello che si dice, basta riportare la prima parte della risposta senza mettere il prosieguo e chiaramente la risposta diventa un’altra cosa, ma fa parte dell’informazione e del fatto che un articolo di giornale deve diventare attrattivo, quindi se Bloomberg avesse riportato tutta la risposta non sarebbe stato attrattivo, è il gioco delle parti”.”Un conto – ha sottolineato Salis – è dire ‘sicuramente sono proposte che fanno riflettere, ma io sono la sindaca di Genova’, un conto è dire ‘mi hanno fatto una proposta e questo mi ha fatto riflettere’. Sono due cose diverse, è sempre la stessa risposta ma viene riportata solo la prima parte”.