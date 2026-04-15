Salvini: per Trump la guerra è finità già parecchie volte

Milano, 15 apr. (askanews) – Matteo Salvini ribadisce il sostegno totale al governo e a Giorgia Meloni, e prova a raffreddare le tensioni dopo le parole di Donald Trump contro la premier e contro Papa Leone XIV. Il vicepremier dice di contare sulla solidità del rapporto tra Italia e Stati Uniti, al di là delle dichiarazioni di queste ore, ma aggiunge che gli attacchi al Papa e alla presidente del Consiglio vanno condannati.Sulla guerra in Medio Oriente invita poi alla cautela, osservando che Trump ne ha già annunciato più volte la fine senza che il conflitto si sia davvero fermato.”Se la guerra, come dice Trump, finisce tra una settimana, tanto meglio, ma la guerra a parole di Trump è già finita parecchie volte e non è ancora finita. E quindi se dovesse ancora andare davanti alcune settimane non vogliamo lasciare a piedi gli italiani”, ha detto Salvini, che prosegue: “I rapporti con gli Stati Uniti sono e continueranno a essere positivi; non è qualche caduta di stile di queste ore (di Trump ndr) a mettere in discussione il rapporto tra Italia e Stati Uniti. Spero che smettano gli attacchi al Papa”.”Conto sul rapporto tra Italia e Stati Uniti che prescinde da questa o quella dichiarazione e alcuni toni, come mettersi sui social nei panni di Gesù Cristo non penso che aiuti la pace o la credibilità di nessuno”, conclude il leader della Lega.c’è totale sostegno all’attività del governo, al presidente del consiglio da tutti i punti di vista e su tutti i fronti