Sant’Anna di Stazzema, Tajani: “Fascisti furono complici dei nazisti”

Stazzema, 12 ago. (askanews) – “Questa tragedia deve insegnarci qualcosa di importante. Non è soltanto commemorare una strage compiuta dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani, ma deve essere un monito anche per il futuro perché il sacrificio di queste persone, compresi i bambini e i neonati, non può essere vano”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, al suo arrivo a Sant’Anna di Stazzema, dove ha partecipato alla commemorazione dell’eccidio nazifascista del 12 agosto 1944.”Bisogna costruire la pace. Cancellare l’odio significa lavorare per il rispetto delle persone. Quello che è successo qui non dovrebbe accadere mai più, ma purtroppo minacce di violenza nel mondo e tragedie ce ne sono ancora molte. Basta pensare al Medio Oriente o all’Ucraina”, ha aggiunto Tajani.