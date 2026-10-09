Schroeder al supermercato a Mosca (nel giorno del compleanno di Putin)

Roma, 9 ott. (askanews) – Immagini diffuse il 7 ottobre – giorno del 74esimo compleanno di Vladimir Putin – mostrano l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, noto per la sua vicinanza al presidente russo, mentre visita un punto vendita Hyperglobus – catena di supermercati russa precedentemente di proprietà del gruppo tedesco Globus – nella regione di Mosca.Il Cremlino ha confermato che Schroeder, il quale – ha riferito il quotidiano russo RBK – la settimana scorsa è stato nominato nel consiglio di sorveglianza di Hyperglobus, ha incontrato il presidente Putin nel giorno del suo compleanno.