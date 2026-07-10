Spagna, devastante incendio boschivo in Andalusia: almeno 12 morti

Bedàr (Spagna), 10 lug. (askanews) – Vasto incendio boschivo nei pressi di Almeria, in Andalusia, nel Sud della Spagna: almeno 12 morti, alcuni dei quali sono stati trovati all’interno dei loro veicoli. Impressionanti le immagini diffuse dai vigili del fuoco, che cercano di combattere le fiamme.”Immensa tristezza e desolazione per le terribili conseguenze dell’incendio che sta colpendo la provincia di Almeria”, ha scritto su X il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, esprimendo le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e invitando tutti a ‘prestare la massima prudenza’”.In precedenza i servizi regionali avevano comunicato un bilancio di sei vittime, precisando che “i decessi si sono verificati in una frazione di Bedar e alcune delle persone sono state ritrovate all’interno dei loro veicoli”. Nella notte sono stati mobilitati circa 150 vigili del fuoco e cinque autobotti.Gli abitanti di diversi quartieri sono stati evacuati a causa dell’incendio. Una donna con ustioni e un’altra persona intossicata dal fumo sono state trasportate in un ospedale locale. “Altre quattro persone sono state curate sul posto per problemi respiratori e ustioni lievi”, hanno precisato le autorità dell’Andalusia.Nelle prime segnalazioni, i testimoni riferivano che un cavo era caduto, causando l’incendio, e che le fiamme si erano propagate rapidamente all’area boschiva adiacente alla strada”. La Spagna è attualmente interessata da un’ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell’Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio, il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l’estate “il più imponente” dispositivo antincendio mai mobilitato nel Paese.Negli ultimi anni la Spagna ha sperimentato ondate di calore sempre più lunghe, già a partire dalla primavera e poi durante l’estate, con temperature che in alcuni casi hanno superato i 40 gradi, creando le condizioni ideali per incendi devastanti. Nel 2025, secondo il Sistema europeo d’informazione sugli incendi boschivi (Effis), oltre 393.000 ettari sono stati devastati dalle fiamme in Spagna, il peggior bilancio di incendi della storia recente del Paese.