“L’Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump”: è ancora alta tensione in Medio Oriente

L'intelligence israeliana ha avvisato gli Stati Uniti che l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere Donald Trump.

Resta alta la tensione in Medio Oriente. Anche se i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran stanno proseguendo, i rapporti tra Washington e Teheran sono tornati critici. A dimostrarlo ci sono le ultime informazioni di intelligence che Israele avrebbe condiviso con gli Usa: secondo Tel Aviv, infatti, l’Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere Donald Trump.

La notizia è stata riferita da fonti informate al Wall Street Journal e confermerebbe quanto detto dallo stesso Trump giovedì ad Ankara, al vertice Nato: in quell’occasione il presidente Usa ha fatto riferimento alle minacce personali nei suoi confronti: “Sono il primo della lista, finora immagino di essere stato un po’ fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo”.

“L’Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump”, ma proseguono i colloqui

Il presidente Usa, solamente il giorno prima che uscisse l’indiscrezione sul nuovo piano dell’Iran per ucciderlo, era rientrato da Ankara cambiando aereo proprio per motivi di sicurezza. Trump ha parlato ieri con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, concordando di mantenere il “coordinamento tra i due Paesi”, ma non è chiaro se abbiano parlato anche della minacce riferite dall’intelligence israeliane.

Un funzionario statunitense ha comunque assicurato alla Cnn che, nonostante la ripresa degli attacchi (soprattutto americani), Usa e Iran stanno continuando a portare avanti i negoziati tecnici sulle questioni nucleari per cercare una soluzione diplomatica al conflitto. “Gli Stati Uniti restano impegnati a trovare una soluzione e i colloqui tecnici proseguono, l’Iran non potrà mai possedere un’arma nucleare”, assicura il funzionario.

Le accuse di Teheran a Israele e i funerali di Khamenei terminati

Dall’Iran, intanto, vengono mosse nuove accuse anche nei confronti di Israele. Secondo i media statali di Teheran, sono state segnalate esplosioni in diverse zone dell’Iran, ma i funzionari Usa hanno riferito di non aver effettuato alcun attacco nelle ultime ore. Per l’Iran, quindi, è “decisamente possibile” che l’artefice degli attacchi sia Israele.

Dopo due notti di scontri, quindi, la tensione in Medio Oriente oggi sembra essere scesa, con una riduzione degli attacchi. Ma per il momento lo Stretto di Hormuz resta praticamente chiuso. Intanto in Iran sono terminati i funerali dell’ex guida suprema, Ali Khamenei: il suo corpo è stato sepolto nelle prime ore di venerdì a Mashhad.