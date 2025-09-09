Spagna: divieto d’ingresso a 2 ministri israeliani di estrema destra

Madrid, 9 set. (askanews) – La Spagna ha annunciato che vieterà l’ingresso nel proprio territorio a due ministri di estrema destra del governo israeliano di Benjamin Netanyahu. Lo ha annunciato martedì il ministro degli Esteri spagnolo, all’indomani dell’annuncio da parte di Israele della stessa misura nei confronti di due ministre spagnole.I ministri israeliani Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich sono stati inseriti “nell’elenco ufficiale delle persone soggette a sanzioni” e “non potranno accedere al territorio spagnolo”, ha dichiarato davanti alla stampa il capo della diplomazia di Madrid José Manuel Albares, all’indomani di accesi scambi di accuse tra Spagna e Israele dopo la presentazione da parte del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez di un pacchetto di nove misure in relazione a quelli che ha definito “genocidio, violazione dei diritti umani e crimini di guerra nella Striscia di Gaza”. Israele non ha più ambasciatore a Madrid da quando nel maggio del 2024 il governo spagnolo ha annunciato di voler riconoscere la Palestina come Stato. Ieri il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar aevava annunciato il divieto di ingressi in Israele della vicepremier e ministra spagnola del lavoro Yolanda Diaz (della formazione di sinistra “Sumar”),e quella della Gioventù Sira Rego, sua compagna di partito, per le loro affermazioni critiche delle azioni di Israele a Gaza e in Cisgiordania.