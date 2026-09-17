Spagna, pioggia torrenziale vicino a Barcellona: un morto

Olivella (Spagna), 17 set. (askanews) – Piogge torrenziali si sono abbattute sulla costa mediterranea della Spagna. Nelle immagini l’auto di un uomo che ha perso la vita dopo che il suo veicolo è stato travolto da un ruscello nei pressi di Barcellona, a Olivella, circa 40 chilometri a Ovest della città. I soccorritori hanno recuperato il corpo.Strade sommerse e spostamenti interrotti in molte zone a causa del maltempo. La Spagna sta uscendo da una delle estati più calde mai registrate e da un inizio di settembre eccezionalmente bollente. L’agenzia meteorologica nazionale Aemet aveva emesso avvisi di forti piogge nelle regioni orientali, con l’allerta rossa per Barcellona per la minaccia di inondazioni improvvise.