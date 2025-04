Svezia, per la sparatoria a Uppsala arrestato un ragazzo: 3 morti

Uppsala (Svezia), 30 apr. (askanews) – Per la sparatoria in un salone per parrucchiere nella città di Uppsala, in Svezia, la polizia ha fermato un sospetto, un sedicenne. Tre i morti, giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Una sparatoria in pieno giorno alla vigilia del festival di primavera di Valborg nella cittadina universitaria che attira più di 100.000 persone ogni anno, per la maggior parte studenti.Ancora sconvolti gli abitanti:”Questo è un quartiere molto tranquillo, molto bello. Qui vivono molte famiglie con bambini e anche molti pensionati. Vivo in questo quartiere da 45 anni. Non ho mai vissuto nulla di simile. È terribile e ho dei nipoti della stessa età di questi ragazzi a cui hanno sparato” ha affermato una donna.I media svedesi hanno riferito che almeno uno dei morti aveva legami con una banda criminale, ma la polizia non ha confermato la notizia. “È buffo, ieri stavo parlando con un collega della criminalità di gruppo tra i giovani perché lavoro in una scuola. Entrambi dicevamo che qui a Uppsala la situazione sembra essersi calmata. E poi è successo questo” ha detto un uomo, insegnante.Si pensa a un regolamento tra gang rivali. “Non posso commentare ciò che abbiamo sequestrato, ma abbiamo una buona idea del tipo di armi utilizzate. Tuttavia, non posso nemmeno condividere queste informazioni” ha chiarito Erik Akerlund, comandante della polizia. La Svezia da tempo lotta per contenere le sparatorie e gli attentati tra bande e a Uppsala, secondo gli inquirenti, ci sono leader di alcuni gruppi, conosciuti anche all’estero.