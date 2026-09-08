Torna X Factor, tra novità, freddure e conferme riaccende i motori

Milano, 8 set. (askanews) – Una squadra rodata e frizzante, con l’innesto di Irama che porta freschezza, X Factor, riaccende i motori e punta a scoprire nuovi talenti. Da giovedì 10 settembre, su Sky e in streaming su NOW, inizia la lunga, fase di selezione che porterà alla definizione dei 12 protagonisti assoluti di questa stagione. Vera regina ancora Giorgia conduttrice del talent:”Allora, questa edizione io l’ho definita entusiasmante, nel senso che c’è l’entusiasmo da parte nostra; questo gruppo di giudici esperti, competenti, belli, simpatici, affiatatissimi che comunque compiono un lavoro molto difficile di ricerca di questo X Factor quindi la ricerca del talento è la prima cosa e loro sono molto determinati in questo senza però tralasciare l’intrattenimento perché sono bravissime anche in questo”.La giuria, da sempre elemento chiave del programma vede il debutto di Irama, che nasce dal mondo talent e che ora passa dall’altro lato della barricata.”Spero di poter empatizzare con chi ho di fronte, magari di poter aiutare anche dei giovani artisti a fare la propria carriera. Essendo stato da tutte e due le parti so cosa si prova”.Jake La Furia veterano dell’edizione riconosce la difficoltà del ruolo del giudice.”È facile prendere una cantonata qua perché comunque c’è veramente un tempo ridotto e ridotte occasioni per sentire i ragazzi prima di fare una scelta definitiva, per cui veramente ti devi affidare un po’ anche al tuo sentimento. Può succedere che magari uno faccia due esibizioni una forte, una un po’ meno forte poi in realtà poi non riesca ad affrontare il percorso live. Succede… se ne esce non scoraggiandosi, cercando di fare un bellissimo percorso con gli altri e nell’eventualità ricaricarsi per la prossima stagione”.Paola, vincitrice dell’edizione scorsa, guarda al futuro. “Io parto da zero guardando al talento dei ragazzi, sono felicissima di Rob, felicissima del percorso che sta facendo e sono molto felice di aver fatto un pochino da testimoni a questa nuova artista che ora calca le scene del pop in Italia e per quanto mi riguarda tiro una bella riga e parto da zero come tutti i miei colleghi, quindi sono felicissima”.Cifra stilistica della passata edizione l’armonia e il clima rilassato e divertente tra i giudici anche grazie alle celebri freddure di Francesco Gabbani, che nascono improvvise.”Non lo so nemmeno io. La cosa bella è che non lo so nemmeno io. Ho sempre avuto un po’ questa attitudine fin da piccolo. Erano prima… erano freddurine. Crescendo sono freddure. Temo quando diventerano freddurone”.Sei puntate di selezioni: le Auditions, divise in tre episodi; a seguire le due serate di Bootcamp; quindi, lo step più importante, quello decisivo, le Last Call che formeranno i terzetti ufficiali, ma soprattutto tanta musica alla ricerca dell’X Factor.