Trump: “Non ho lasciato G7 per trattare cessate fuoco Israele-Iran”

Washington17 giu. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di puntare a una “vera fine” del conflitto tra gli acerrimi rivali Israele e Iran, e non solo a un cessate il fuoco. “Stiamo cercando qualcosa di meglio di un cessate il fuoco. Non stiamo cercando un cessate il fuoco”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One prima di rientrare negli Stati Uniti da un vertice del G7 in Canada.Non è mancata una nuova stoccata al presidente francese Macron: “Quello era Emmanuel, un bravo ragazzo, ma non ci azzecca troppo spesso”.