Ucraina, attacchi russi su Kharkiv e Sumy dopo il vertice di Parigi

Roma, 18 apr. (askanews) – Nelle immagini dei servizi d’emergenza ucraini i soccorsi a Kharkiv dopo l’ultimo attacco missilistico russo nella notte che ha causato un morto e almeno 98 feriti secondo l’ultimo bilancio del sindaco Ihor Terekhov.Mosca ha lanciato almeno sei missili e decine di droni dopo gli incontri a Parigi tra alti funzionari statunitensi ed europei per discutere di come porre fine della guerra in Ucraina. Colpita anche la regione di Sumy: due in tutto i morti negli attacchi.”Così la Russia ha iniziato questo Venerdì Santo – con missili balistici, missili da crociera, droni Shahed – mutilando il nostro popolo e le nostre città”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X.Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che Washington deve capire presto se un cessate il fuoco è “fattibile nel breve termine”. “Se non sarà possibile porre fine alla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti dovranno abbandonare i loro sforzi e andare avanti” e “dobbiamo stabilirlo molto rapidamente, e parlo di pochi giorni”, ha detto alla stampa prima di lasciare Parigi.