Ucraina, attacchi russi su Sumy: almeno tre morti e 20 feriti

Sumy (Ucraina), 3 giu. (askanews) – Nelle immagini, squadre d’emergenza a lavoro dopo un attacco russo con razzi contro il centro di Sumy, nel Nord-Est dell’Ucraina, che ha provocato almeno tre morti e circa venti feriti, tra cui un minorenne. Lo hanno riferito le autorità ucraine. Secondo i rapporti preliminari, Mosca avrebbe condotto cinque distinti attacchi utilizzando sistemi di lancio multiplo di razzi (MLRS) contro zone densamente abitate della città.”I russi hanno lanciato un attacco barbaro contro Sumy – colpendo direttamente la città e le sue strade ordinarie con artiglieria a razzi. Si è trattato di un attacco pienamente deliberato contro civili”, ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky su X.Altri attacchi russi con droni e missili sono stati effettuati su larga scala a Odessa e Cernihiv, ferendo almeno quattro persone in ciascuna città, secondo i servizi d’emergenza ucraini. A Odessa dopo gli attacchi sono scoppiati incendi in alcuni magazzini di stoccaggio di generi alimentari e in aree residenziali dove sono state danneggiate abitazioni e veicoli. Anche a Cernihiv la caduta di detriti di droni ha provocato incendi, danneggiando case, aziende e impianti industriali.