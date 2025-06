Ucraina, Trump “aperto” a un incontro con Putin e Zelensky

Roma, 3 giu. (askanews) – Il presidente Donald Trump “ha già detto di essere aperto” a un incontro con i leader di Russia e Ucraina per arrivare alla fine del conflitto, ma “vuole che i due leader e le due parti si siedano al tavolo”, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, rispondendo a una domanda della stampa sulla proposta avanzata dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo i nuovi colloqui che si sono tenuti a Istanbul tra le delegazioni di Mosca e Kiev, che non hanno fatto registrare significativi passi avanti, specificando che il presidente Usa è “pronto” a recarsi in Turchia per vedere Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin.Intanto il presidente ucraino ha incontrato il Segretario Generale della Nato Mark Rutte a Vilnius, in Lituania e lo ha informato degli accordi raggiunti a Istanbul, in particolare sullo scambio di prigionieri, così come sul rifiuto della Russia di accettare un cessate il fuoco incondizionato.L’Ucraina è stata comunque invitata al vertice della Nato all’Aia, che si terrà dal 24 al 25 giugno, ha detto Zelensky, che è tornato a sollecitare Trump affinché gli Stati Uniti “adottino misure forti”, dopo che i colloqui non sono riusciti a fare un passo avanti.”Sono pronti a una tregua di 2-3 giorni per raccogliere i morti dal campo di battaglia. Penso siano degli idioti perché, in linea di principio, un cessate il fuoco ha lo scopo di evitare che le persone vengano uccise. Quindi vedete la loro mentalità. Per loro è solo una breve pausa nella guerra. Ecco perché vogliamo che i nostri partner americani prendano misure forti e approvino un pacchetto di sanzioni”.