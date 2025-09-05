Ucraina, Trump: parlerò presto con Putin

Roma, 5 set. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante una cena alla Casa Bianca con i leader del settore tecnologico tra cui Bill Gates e Mark Zuckerberg, ha dichiarato che parlerà presto con il presidente russo Vladimir Putin.Rispondendo alla domanda di un giornalista sulle sue prossime mosse, dopo l’ultima telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in particolare se avesse intenzione di parlare anche con il presidente russo, Trumo ha detto: “Sì, lo farò…. Stiamo avendo un ottimo dialogo”.