Ucraina, Trump: Putin è impazzito, sta uccidendo molte persone

Washington, 26 mag. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che se Vladimir Putin tenterà di conquistare tutta l’Ucraina, questo porterà alla “caduta” della Russia, in un post su Truth Social.”Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vladimir Putin, ma gli è successo qualcosa. È assolutamente impazzito!” ha scritto Trump, aggiungendo: “Sta uccidendo inutilmente molte persone, e non sto parlando solo dei soldati”.Una dichiarazione arrivata mentre si sono intensificati i bombardamenti russi, a dispetto dei tentativi di negoziare un accordo promossi dal presidente americano che hanno portato ai primi colloqui diretti Russia-Ucraina da tre anni ad oggi.Parlando con i giornalisti, Trump si è detto “molto sorpreso” del fatto che Mosca abbia intensificato gli attacchi sulle città ucraine e a una domanda diretta se stesse seriamente considerando di “mettere più sanzioni sulla Russia”, ha risposto: “Assolutamente. Sta uccidendo molte persone. Che diavolo gli è successo?”.Non sono mancate critiche al presidente ucraino: ciò “che esce dalla sua bocca causa problemi, non mi piace, ed è meglio che si fermi”, ha scritto ancora Trump su Truth.I servizi d’emergenza ucraini hanno diffuso le immagini di un ultimo massiccio attacco aereo nella regione di Kiev, con almeno 13 morti. La Russia ha intensificato i raid anche su Odessa, Kryvy Rih e Dnipro, con decine di droni. A fronte di questa escalation, le forze armate ucraine iniziano a esaurire le munizioni dei sistemi di difesa antiaerea.