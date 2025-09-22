Ucraina, Vannacci: intervento Nato ci porterebbe sul baratro

Pontida (Bg), 22 set. (askanews) – “Io attacco qualsiasi persona che vuole continuare la guerra, e siccome questa guerra non può essere vinta a meno di un intervento diretto dell’Unione Europea o della Nato, che ci porterebbe di fronte al baratro di una distruzione termonucleare, io sto dicendo che è meglio la pace ragionevole di oggi, che ci costerà meno della pace di domani”.Lo ha detto il vicesegretario ed europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, parlando con i cronisti a Pontida sabato pomeriggio.”Io ho sempre ripudiato la guerra”, sul conflitto fra Russia e Ucraina “ho detto sempre che dobbiamo cercare una pace. E quindi io sono contrario alla guerra ad oltranza, che invece questa Europa a trazione socialdemocratica ci sta propinando. Ho sempre detto che l’aggressione della Russia all’Ucraina non è giustificata, l’ho sempre detto. Ma attenzione: nella guerra i fatti superano la morale e il diritto, e questa è la storia dell’umanità. Se qualcuno non si vuole arrendere a questa storia dell’umanità, continui a inseguire le utopie”, ha aggiunto.