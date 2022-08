Ballando con le Stelle 2022: cast completo dei vip in gara e inizio del programma

Ballando con le Stelle 2022: la prossima edizione scalda i motori con i nomi del cast svelati nelle ultime ore. Le indiscrezioni pubblicate fanno riferimento a personaggi di spicco del mondo dello spettacolo.

Ballando con le Stelle 2022: cast completo dei vip in gara

Sono usciti in anteprima i nomi dei vip che prenderanno parte alla nuova edizione del programma Ballando con le Stelle. L’edizione 2022 inizierà tra un paio di mesi ma intanto FQ Magazine di Il Fatto Quotidiano ha condiviso le indiscrezioni sui partecipanti. Il primo nome forte è quello di Gabriel Garko e segue a ruota Iva Zanicchi. Non solo, ecco Paola Barale con gli attori Rosanna Banfi e Alessandro Egger. Mentre TvBlog ha rivelato la presenza dell’attore Enrico Montesano. Sempre lo stesso sito aveva annunciato anche la presenza di Nino D’Angelo e di Ema Stokholma.

Invece Dagospia ha condiviso altri quattro possibili nomi del cast: Marta Flavi, conduttrice ed ex moglie di Maurizio Costanzo, Giampiero Mughini, l’atleta Alex Di Giorgio e la giornalista Luisella Costamagna. Trattative in corso, invece, per aver nel cast Lorenzo Biagiarelli, chef e compagno di Selvaggia Lucarelli.

Inizio del programma

Il programma condotto da Milly Carlucci dovrebbe andare in onda con la nuova edizione sabato 8 ottobre in prima serata su Rai 1. Una nuova stagione, dunque, è pronta a partire dopo il successo della scorsa edizione, con tante sorprese che sicuramente non mancheranno nel programma musicale e di ballo.

