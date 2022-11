Ballando con le Stelle, sabato 26 novembre: cambio di orario. Ospiti, coppie in gare e classifica parziale

Ballando con le Stelle, sabato 26 novembre torna il programma condotto da Milly Carlucci. Tuttavia, è previsto un cambiamenti di orario a causa della presenza sulle reti rai delle partite dei Mondiali in Qatar. Previsti variazioni di giorni ed orari anche nei prossimi appuntamenti fino alla finale del programma.

Ballando con le Stelle, sabato 26 novembre: cambio di orario

Ballando con le Stelle torna in prima serata su Rai 1 sabato 26 novembre 2022. Tuttavia, c’è una variazione di orario a causa dei Mondiali in Qatar presenti nella programmazione delle rete Rai. Il programma di Milly Carlucci va in onda alle ore 22 subito dopo il big match tutto sudamericano tra Argentina e Messico del Gruppo C (prevista per le 20.40).

Ospiti, coppie in gare e classifica parziale

Tra le novità non c’è solo il cambio di programma ma due nuovi ballerini per una notte previsti nella puntata di sabato 26 novembre: il campione olimpico Marcell Jacobs e sua moglie, la modella e influencer ecuadoriana Nicole Daza. Durante la puntata si esibiranno le coppie Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor. Le coppie composte da Marta Flavi e Simone Arena, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Paola Barale e Roly Maden, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina sono state eliminate nelle scorse puntate, ma avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio.

Mentre, ecco la classifica parziale dopo al settima puntata: