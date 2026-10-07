È morta Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare. Figlia di Altiero Spinelli, aveva 80 anni. Il ricordo e la sua carriera politica

Si è spenta all’età di 80 anni Barbara Spinelli. Ex europarlamentare della sinistra e giornalista, era la figlia di Altiero Spinelli, considerato uno dei padri fondatori dell’Unione europea. A dare la triste notizia sono state fonti parlamentari europee a Strasburgo.

Chi era Barbara Spinelli

L’ex europarlamentare era figlia di Altiero Spinelli e di Ursula Hirschmann, due pionieri del federalismo europeo. È stata la compagna dell’economista ed ex ministro Tommaso Padoa-Schioppa fino al 2010, anno della sua morte.

Come ricorda l’Ansa, nel 2013 fu tra le protagoniste, assieme al gruppo di MicroMega, della richiesta di non eleggibilità di Silvio Berlusconi. Nel 2014, in occasione delle elezioni europee, fu tra i fondatori della lista unica della sinistra L’Altra Europa con Tsipras.

Proprio quell’anno fu eletta al Parlamento europeo con oltre 36.700 preferenze nella circoscrizione Centro e, a dispetto di quanto annunciato al momento della candidatura, decise di non rinunciare al seggio e di approdare all’Europarlamento. Nel maggio del 2015, tuttavia, decise di abbandonare la lista, restando come membro indipendente nel gruppo GUE/NGL, che riuniva le forze della sinistra europea.

Il cordoglio del Movimento 5 Stelle

“Apprendiamo con tristezza e dolore della scomparsa di Barbara Spinelli. Per noi è stata una amica e una collega che in moltissime occasioni, prima da parlamentare europea e poi da editorialista e intellettuale, ci ha guidato e consigliato”, è quanto si legge nella nota della delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

“Con la sua voce, spesso critica e sempre riconoscibile, Barbara Spinelli ha mantenuto alta l’attenzione ai valori della pace, della giustizia sociale e dell’integrazione europea. Ai suoi familiari inviamo le nostre condoglianze e la nostra vicinanza. Barbara ci mancherà tantissimo”, concludono i pentastellati.