Bonus elettrodomestici, come scoprire quali prodotti si possono acquistare con lo sconto: la lista completa

La partenza del bonus elettrodomestici è alle porte, con il click day previsto per martedì 18 novembre a partire dalle ore 7. Da quell’ora si potrà presentare domanda per accedere allo sconto, fino a 200 euro, utile per l’acquisto di alcuni elettrodomestici. Uno degli aspetti che è utile capire prima di presentare domanda riguarda il tipo di prodotti che si possono acquistare con il bonus.

In totale parliamo, almeno per ora, di poco meno di 6mila prodotti acquistabili, esattamente 5.948. Ma non tutti gli elettrodomestici danno diritto allo sconto: è infatti necessario che rientrino nella lista stilata e presente sulla piattaforma creata per questo bonus. Vediamo quindi come accedere alla lista completa ed entriamo nel dettaglio del bonus.

I criteri per accedere al bonus elettrodomestici

Innanzitutto va ricordato che il bonus copre il 30% del costo d’acquisto per un massimo di 100 euro di scontro per nucleo familiare. Lo sconto può salire a 200 euro in caso di Isee inferiore ai 25mila euro annui. Possono presentare domanda per il bonus i cittadini maggiorenni residenti in Italia, attraverso l’utilizzo dello Spid o della Carta d’identità elettronica (Cie). Si può chiedere il bonus tramite l’apposito portale online o sull’app Io. Rientrano nei prodotti acquistabili con il bonus solamente gli articoli provenienti da stabilimenti collocati nel territorio Ue.

Come controllare la lista dei prodotti e quali sono quelli per cui si può chiedere lo sconto

Per conoscere l’elenco preciso dei prodotti è possibile andare sul sito apposito. In particolare, a questo link: https://bonuselettrodomestici.it/elenco-informatico-elettrodomestici. Qui è possibile inserire la categoria di prodotto, la marca e la classe energetica, cercando tra tutti quelli già inseriti.

Sono sette le categorie di prodotti che rientrano nel bonus elettrodomestici: frigorifero, asciugatrice, cappa da cucina, forno, lavasciuga, lavatrice, piano cottura. Nello specifico, questi sono i criteri per le singole categorie:

Lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore;

Forni di classe energetica A o superiore;

Cappe da cucina di classe B o superiore;

Lavastoviglie di classe C o superiore;

Asciugabiancheria di classe C o superiore;

Frigoriferi e congelatori di classe D o superiore;

Piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016

Quali produttori hanno aderito al bonus elettrodomestici? La lista dei marchi

La lista dei produttori che hanno aderito può essere aggiornata anche nei prossimi giorni, ma per il momento sono questi i marchi che hanno aderito: Aeg, Beko, Bertazzoni, Blg, Bosch, De’Longhi, Delonghi, Electrolux, Elica, Gaggenau, Galvamet, Glemgas, Hotpoint, Hotpoint/Ariston, Ignis, Indesit, Jetair, La Germania, La Germania 1882, LG Electronics, Miele, Miele & Cie. Kg, Neff, Samsung, Sangiorgio, Shock, Siemens, Smeg, Turboair, Whirlpool.