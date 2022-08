Buongiorno papà: trama, cast, curiosità e dove è stato girato il film con Raoul Bova

Buongiorno papà è un film di Edoardo Leo che è anche attore nell’opera cinematografica che tratta il tema della famiglia in modo particolare. La pellicola viene mandata in onda su Canale 5 in prima serata martedì 23 agosto 2022.

Buongiorno papà: trama

Buongiorno papà è una commedia con la regia di Edoardo Leo che ha anche una parte nel film. Al centro del film c’è la vita di Andrea, un uomo sulla 40ina che pensa principalmente alla carriera senza impegnarsi nella vita sentimentale. Lavora nel mondo del cinema, principalmente sui product placement, un settore che frutta e per questo è diventato abbastanza facoltoso. Guida una Porsche e vive in un bel loft a Roma, anche se divide l’appartamento con l’amico Paolo, un uomo molto diverso da lui, sfortunato sia nel lavoro che con le donne. Un giorno Andrea conosce Layla, una ragazzina di 17 anni che afferma di essere figlia sua. La madre è morta qualche mese prima e la ragazza è tutta sola al mondo. Andrea era completamente all’oscuro della sua presunta paternità e vede il suo mondo perfetto crollare. Così cerca una prova nel test di DNA, che conferma quanto detto dalla ragazzina. Arriva anche il nonno Enzo e con questa famiglia allargata cercherà di trovare un nuovo equilibrio.

Buongiorno papà: cast

I ruoli principali sono affidati a Raoul Bova e Marco Giallini. Tuttavia, risulta essere lo stesso un film corale con un cast ricco di attori importanti ed emergenti:

Raoul Bova: Andrea Manfredini

Marco Giallini: Enzo Brighi

Edoardo Leo: Paolo

Nicole Grimaudo: Lorenza Metrano

Giorgio Colangeli: Sergente Colangeli

Rosabell Laurenti Sellers: Layla Manfredini

Paola Tiziana Cruciani: Adele Stramaccioni

Mattia Sbragia: Roberto Manfredini

Ninni Bruschetta: Adriano

Pamela Saino: Angelica / Susy

Francesco Alò: Regista (cameo

Dove è stato girato il film con Raoul Bova

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Roma e zone limitrofe nel territorio del Lazio. Un particolare nel cast: volto di Layla è Rosabell Laurenti Sellers, attrice italoamericana comparsa anche ne Il Trono di Spade. Nella sesta stagione della serie HBO ha infatti vestito i panni di Tyene Sand, una delle Serpi delle Sabbie di Dorne figlie di Oberyn (Pedro Pascal).

