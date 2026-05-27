Secondo il calendario siamo nella fase finale della primavera, ma osservando le temperature la sensazione è quella di essere già nel pieno dell’estate. Stando alle ultime previsioni meteo, nelle prossime ore è atteso il picco della recente ondata di calore che, in alcune città del Nord, porterà le massime fino a 36 gradi.

Si tratta di un’anomalia termica che, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, farà registrare nelle regioni settentrionali valori superiori di 8-9 gradi rispetto alla media del periodo.

In base ai modelli meteorologici più aggiornati, le città più afose saranno Pavia, Piacenza, Cremona e Modena. Ma il caldo investirà gran parte della Pianura Padana, dove si toccheranno i 35 gradi anche a Torino, Bologna, Alessandria, Asti, Vercelli, Milano, Lodi, Parma, Reggio Emilia, Mantova, Verona, Rovigo, Ferrara e Forlì.

Caldo africano anche al Centro, dove le temperature massime si assesteranno tra i 34 e i 35 gradi. Andrà leggermente meglio al Sud, con valori meno elevati rispetto al resto del Paese.

Ondata di caldo anomalo sull’Italia: secondo le previsioni meteo al centro e al nord le colonnine di mercurio toccheranno valori record fino a 36 gradi

Le temperature torneranno su livelli più in linea con la tarda primavera soltanto a fine mese, quando in gran parte d’Italia le massime scenderanno tra i 32 e i 34 gradi. Un calo che, però, non sembra destinato a portare vero sollievo agli italiani, a causa dell’aumento dell’umidità nei bassi strati dell’atmosfera, che farà crescere sensibilmente la temperatura percepita.

A peggiorare ulteriormente la situazione sarà l’instabilità atmosferica generata da queste fluttuazioni termiche: l’energia accumulata dal suolo durante le ore più calde favorirà infatti lo sviluppo di temporali pomeridiani localmente intensi.

Domani i temporali interesseranno diverse aree del Nord, mentre al Centro il maltempo colpirà soprattutto le zone appenniniche. Al Sud resteranno probabili rovesci pomeridiani lungo l’Appennino e, localmente, sulle coste campane, mentre altrove il tempo si manterrà più stabile.

Venerdì al Nord tornerà a splendere il sole, ma i fenomeni temporaleschi potranno risultare improvvisi e particolarmente intensi. Instabilità prevista anche al Centro e al Sud.