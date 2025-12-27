Diciamocelo senza troppi fronzoli: molti di noi trascinano da anni un indirizzo Gmail creato in un momento di scarsa ispirazione. Che sia un soprannome imbarazzante dell’adolescenza o un nome utente che oggi non ci sembra più professionale, il limite è sempre stato lo stesso: impossibile cambiare. Fino ad oggi, l’unica soluzione era creare un nuovo account da zero, con l’incubo di dover trasferire contatti, foto, abbonamenti e anni di conversazioni.

Ma le cose stanno per cambiare. Google ha iniziato a rilasciare una funzione attesa da oltre vent’anni: la possibilità di modificare l’indirizzo email principale (@gmail.com) senza perdere i propri dati.

Come funziona il cambio indirizzo Gmail

La notizia è trapelata inizialmente dalle pagine di supporto Google in lingua hindi, segno che Big G sta testando il rollout partendo da mercati specifici prima di estenderlo a livello globale. La vera rivoluzione non sta solo nel cambio del nome, ma nella continuità dell’account.

Ecco i punti chiave della nuova funzione:

Il vecchio indirizzo diventa un alias: Non perderai i messaggi inviati al tuo vecchio ID. Quest’ultimo resterà collegato all’account come “email alternativa”.

Ricezione doppia: Continuerai a ricevere le email inviate a entrambi gli indirizzi nella stessa cartella “In arrivo”.

Dati intatti: Drive, Google Foto, la cronologia di YouTube e gli acquisti sul Play Store resteranno esattamente dove sono.

Login flessibile: Potrai continuare a usare il vecchio indirizzo per accedere ai servizi se non ricordi subito il nuovo.

I limiti da conoscere (e i vincoli di sicurezza)

Google vuole evitare che questa funzione venga sfruttata per scopi illeciti o spam. Per questo motivo, sono stati introdotti dei paletti piuttosto rigidi:

Limite temporale: Una volta cambiato l’indirizzo, non potrai modificarlo di nuovo per i successivi 12 mesi.

Numero massimo di cambi: Sembra che ogni account possa effettuare questa operazione al massimo 3 volte nella sua intera “vita”.

Disponibilità dell’username: Ovviamente, il nuovo nome utente deve essere libero e mai utilizzato da altri in precedenza.

Come controllare se hai già la funzione attiva

Anche se il rilascio è graduale, puoi già verificare se il tuo account è tra i primi fortunati a poter testare la novità.

Ecco i passaggi da seguire: