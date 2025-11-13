Prezzi dei carburanti ancora in salita: gasolio ai massimi da luglio

Continuano a salire i prezzi di benzina e gasolio che sono ai massimi da luglio nonostante il calo delle quotazioni internazionali

L’ascesa dei prezzi dei carburanti non si arresta. Nonostante la brusca frenata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, alla pompa i rincari continuano a farsi sentire, con il gasolio che tocca i livelli più alti dal primo luglio scorso.

Secondo i dati elaborati da Staffetta Quotidiana e basati sulle comunicazioni dei gestori all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i principali marchi hanno ritoccato verso l’alto i listini consigliati. Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi di benzina e gasolio.

Nella rilevazione effettuata ieri alle 8 su circa 18 mila impianti, la benzina in modalità self service si attesta a 1,717 euro al litro, in leggero rialzo di un millesimo (1,725 euro nelle compagnie, 1,702 nelle cosiddette “pompe bianche”). Il diesel self sale a 1,678 euro al litro, con un incremento di tre millesimi (1,685 euro nelle compagnie, 1,664 nelle pompe bianche).

In modalità servito, la benzina raggiunge 1,857 euro al litro (+2 millesimi), mentre il gasolio tocca 1,816 euro (+4). Il Gpl resta stabile a 0,690 euro al litro, così come il metano a 1,405 euro al chilo e il Gnl a 1,222 euro al chilo.

Sulle autostrade, i prezzi medi restano sensibilmente più alti: benzina self a 1,816 euro al litro (servito 2,076), gasolio self a 1,778 (servito 2,042), Gpl 0,832 euro, metano 1,489 euro/kg e Gnl 1,280 euro/kg.

Il divario tra la discesa delle quotazioni internazionali e la tenuta dei prezzi interni riaccende il dibattito su trasparenza e tempistiche dei ribassi alla pompa. Gli automobilisti, intanto, continuano a fare i conti con un autunno di rincari che sembra non conoscere tregua.