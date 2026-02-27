Nuovi rialzi per benzina e diesel. Self a 1,670 euro al litro. E in autostrada i prezzi corrono ancora di più.

Passano i giorni e le settimane, ma il caro carburanti non accenna a fermarsi. Come accade ormai da giorni proseguono i ritocchi verso l’alto per benzina e gasolio, con i listini dei grandi marchi che si muovono di qualche millesimo, sommandosi agli aumenti quotidiani e finendo per avere un impatto non indifferente sulle tasche degli automobilisti italiani. Stando alle ultime rilevazioni la benzina self service tocca 1,670 euro al litro, mentre il diesel arriva addirittura a 1,720 euro al litro.

Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana sui dati dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Eni ha alzato di un centesimo il prezzo consigliato del gasolio, mentre Q8 ha aumentato di un centesimo la benzina e anche il diesel. Il servito, com’è facilmente intuibile, schizza ancora più in alto con la benzina a quota 1,810 euro al litro, e il diesel a 1,858 euro al litro.

Il caro carburanti continua a ruggire

Ma è sulle autostrade che la situazione si fa ancora peggiore. Qui il contachilometri corre con la benzina self service a 1,774 euro, mentre quella ‘servita’ sfonda i 2 euro. Male anche il diesel self service che sfiora 1,822 euro al litro, mentre al servito supera 2,081 euro al litro.

E non è tutto. Il Gpl si attesta a 0,689 euro al litro, il metano scende lievemente a 1,404 euro al chilo, Gnl stabile a 1,233.

Insomma fare il pieno sta diventando sempre più caro, costringendo tanti automobilisti a cercare le cosiddette “pompe bianche”, ossia gli impianti indipendenti, che continuano a tenere prezzi mediamente più bassi.