Carta d’identità a vita, Isee automatico e tessera elettorale digitale: le novità in arrivo e cosa cambia

Tre importanti novità in arrivo. Tre novità riguardanti questioni pratiche, con un tentativo di ridurre la burocrazia e semplificare il rilascio di alcuni documenti. Il decreto Pnrr, atteso oggi in Consiglio dei ministri, dovrebbe infatti portare a provvedimenti riguardanti l’Isee, la carta d’identità elettronica e la tessera elettorale.

La prima novità è quella dell’Isee precompilato, che potrebbe semplificare il rilascio dell’attestazione. La seconda è la carta d’identità elettronica a vita per chi ha almeno 70 anni. E, infine, l’ultima riguarda l’arrivo della tessera elettorale digitale. Entriamo nel dettaglio per capire cosa cambierà.

Arrivano Isee automatico, carta d’identità a vita e tessera elettorale digitale: cosa cambia

Partiamo dall’Isee: le novità per la compilazione hanno anche l’obiettivo di evitare le false dichiarazioni, con le quali è possibile ottenere agevolazioni e bonus non dovuti. Saranno scuole, università, Comuni e le Pa in generale (ovvero gli enti che riconoscono i bonus) ad “acquisire d’ufficio i dati strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata attraverso la piattaforma nazionale digitale dell’Inps”.

Secondo quanto scritto nella relazione illustrativa, questa misura può avere anche effetti economici positivi, “riducendo il rischio di concessioni di borse di studio” o di altre agevolazioni a chi non ne ha diritto grazie a dichiarazioni non veritiere. Il provvedimento entrerà subito in vigore.

Per quanto riguarda la validità della carta d’identità elettronica per gli over 70, invece, l’obiettivo è quello di “semplificare gli adempimenti per gli anziani”, ma anche “ridurre disagi e oneri amministrativi e alleggerire il lavoro de Comuni”. In sostanza, chi ha almeno 70 anni al momento del rilascio della Cie, riceverà una carta d’identità con “validità cinquantennale temporale illimitata”.

La novità entrerà in vigore per le carte emesse a partire dal 30 luglio 2026. Le Cie senza scadenza saranno anche valide per l’espatrio. In ogni caso il richiedente può chiedere un rinnovo dopo dieci anni per esigenze legate al certificato di autenticazione.

L’ultima novità riguarda invece il rilascio della tessera elettorale digitale, in aggiunta a quella del Comune. Sarà un decreto del ministro dell’Interno a definire le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, oltre che l’eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano e le modalità di utilizzo tanto digitale quanto di quella cartacea.