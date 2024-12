Chi è François Bayrou, il neo-premier francese

Chi è e qual è stata la carriera politica di François Bayrou, il centrista scelto dal presidente Macron come prossimo premier in Francia.

Il nuovo premier francese è François Bayrou. Centrista e presidente del MoDem, Bayrou è stato sostenitore del presidente Emmanuel Macron sin dalla sua prima campagna elettorale, pur avendo spesso evidenziato il suo disaccordo con l’inquilino dell’Eliseo. Non a caso la sua nomina è arrivata proprio dopo un lungo e teso colloquio tra i due. Ma chi è Bayrou e qual è il suo curriculum in politica?

Chi è François Bayrou, nuovo premier francese

Settantatré anni, centrista, è considerato un uomo di mediazione. Questo è il profilo di François Bayrou, il politico di lungo corso scelto dal presidente francese Macron per cercare di portare l’esecutivo transalpino fuori dall’impasse in cui s’è ritrovato in seguito alle elezioni politiche vinte dalla sinistra e con una forte avanzata anche delle destre. Nato da famiglia di agricoltori, è laureato in lettere classiche ed è stato anche insegnante di liceo. Cattolico praticante, è stato presidente del Centro dei democratici sociali, la democrazia cristiana francese, ed è deputato del’Assemblea nazionale dal 1986.

Bayrou è stato ministro dell’Educazione nazionale sotto i governi Balladur (1993-1995) e Juppé (1995-1997). Vicepresidente dell’Internazionale Democratica Cristiana (IDC), dopo aver aderito inizialmente al Partito popolare europeo (di cui è stato vicepresidente), nel 2004 ha co-fondato il Partito democratico europeo e ne è stato co-presidente insieme a Francesco Rutelli. Il neo-primo ministro è stato più volte candidato alle presidenziali, la prima volta nel 2002. Nel 2007 è stato cofondatore del Movimento democratico (MoDem). Nel 2017 ha ricoperto il ruolo di ministro della Giustizia, ma si è dovuto dimettere per lo scandalo degli impieghi fittizi all’Europarlamento.