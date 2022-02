Chi è la Lumaca de il Cantante Mascherato 2022: pronti e via per il programma musicale condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Tante nuove maschere e nuovi mascherati in gare per la terza edizione. Sui social sono stati pubblicati dei filmati per presentare la maschera. Dalla prima puntata ecco i primi indizi.

Chi è la Lumaca de Il cantante mascherato 2022

Nella serata di venerdì 11 febbraio, ha debuttato su Rai uno la terza edizione de Il cantante mascherato, il fortunato show condotto da Milly Carlucci. Le maschere in gara nella terza edizione de Il cantante mascherato saranno 12: l’obiettivo finale dello show sarà sempre lo stesso ovvero riuscire a svelare l’identità del cantante che si cela dietro la maschera.

Durante la conferenza stampa organizzata per presentare lo show, Milly Carlucci ha fornito qualche indizio sulle maschere, dichiarando: “Il gruppo dei nostri eroi, complessivamente, ha venduto circa 150 milioni di dischi, ha interpretato più di 120 film, ci sono 3 vittorie di Festival di Sanremo”.

Chi è la Lumaca : il video di presentazione della maschera

Nel video di presentazione della maschera del Cavalluccio Marino sui social, Milly Carlucci ha dato qualche piccolo indizio sull’identità del mascherato: potrebbero esserci due persone in questo costume.

Il mascherato durante la prima puntata si è presentato: “Nella vita non ho mai sentito il bisogno di nascondermi perché sul palco solitamente ci sto con la faccia mia e rispondo di tutto quello che faccio.” In studio la giuria ha fatto le sue ipotesi: per qualcuno si tratta di Lino Banfi insieme a sua figlia, per Facchinetti è invece Eros Ramazzotti con sua figlia Aurora.

