Christian Brückner, 48 anni, principale sospettato per la scomparsa di Madeleine McCann, è stato scarcerato oggi in Germania dopo aver terminato di scontare una condanna per stupro. L’uomo era detenuto nel carcere di Sehnde, nel nord del Paese, dove stava scontando una pena di sette anni e mezzo inflitta nel 2019 per la violenza sessuale ai danni di una turista americana a Praia da Luz, in Portogallo, nel 2005.

Si tratta della stessa località turistica dell’Algarve in cui, 18 mesi più tardi, la piccola Maddie – allora tre anni – sparì dalla stanza d’albergo mentre era in vacanza con la famiglia.

Uscito dal carcere sull’auto dell’avvocato

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, tra cui il quotidiano Bild, Brückner ha lasciato il penitenziario salendo sull’auto del suo legale. Le autorità hanno sequestrato il suo passaporto, imponendogli di non lasciare la Germania, e gli avrebbero imposto di indossare un braccialetto elettronico per monitorarne gli spostamenti.

Le indagini ancora aperte su Maddie

Dal 2020 la polizia e la procura di Braunschweig ritengono Brückner coinvolto nella scomparsa di Madeleine McCann, avvenuta il 3 maggio 2007, ma finora le prove raccolte non sono state sufficienti per un incriminazione formale. Negli ultimi mesi sono state effettuate nuove ricerche nella zona di Praia da Luz, ma senza esiti concreti.

Il procuratore tedesco Christian Wolters, che segue il caso, aveva espresso di recente all’agenzia Afp la sua preoccupazione per il rilascio, definendo Brückner un individuo “fondamentalmente pericoloso”.

Un uomo libero ma sorvegliato

La scarcerazione non chiude dunque il caso. Brückner rimane al centro delle indagini, ma senza prove decisive resta, per la legge, un uomo libero. La sua vicenda continua a incrociarsi con una delle sparizioni più misteriose e seguite degli ultimi decenni, quella della piccola Maddie McCann, che da oltre 17 anni attende ancora una verità giudiziaria.