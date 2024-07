Clima, è stato il giugno più caldo di sempre: record per il 13esimo mese consecutivo

Un nuovo record. Il tredicesimo di seguito. Lo scorso mese è stato il giugno più caldo mai registrato a livello globale e ad attestarlo è il programma europeo per il clima Copernicus. Secondo il servizio C3s si tratta del tredicesimo mese consecutivo di caldo da record.

Parliamo di “qualcosa di più di una stranezza statistica” per il direttore di Copernicus, Carlo Buontempo. Sono dati che evidenziano “un cambiamento ampio e continuo del nostro clima”. E che si continui così è “inevitabile” finché l’umanità continuerà ad aggiungere gas che intrappolano il calore nell’atmosfera.

A giugno nuovo record: è il più caldo di sempre

A giugno la temperatura media è stata di 16,66 gradi, ovvero 0,67 gradi al sopra della media del periodo tra il 1991 e il 2020 per il mese di giugno. Battuto il precedente record, registrato nel giugno del 2023, di 0,14 gradi.

La temperatura media globale negli ultimi 12 mesi è stata la più alta mai registrata, secondo il servizio Copernicus: è stata superiore di 1,64 gradi alla media preindustriale del periodo 1850-1900, quando ancora l’uso di combustibili fossili non aveva riscaldato così tanto il pianeta.

La temperatura media globale degli ultimi 12 mesi è stata la più alta mai registrata, di 0,76 gradi al di sopra della media per il periodo tra il 1991 e il 2020. In Europa, invece, si è registrato il secondo giugno più caldo di sempre, con temperature sopra la media soprattutto nelle regioni sudorientali e in Turchia, ma vicine o inferiori alla media nell’Europa occidentale, in Islanda e in parte della Russia.