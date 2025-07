L’accordo siglato tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi potrebbe avere effetti pesanti per l’economia italiana e, soprattutto, per i consumatori. A lanciare l’allarme è il Codacons, che stima una possibile stangata fino a 4,2 miliardi di euro sulla spesa delle famiglie italiane, qualora le nuove misure entrassero pienamente a regime.

Secondo le proiezioni dell’associazione, il rischio è che le imprese europee – penalizzate da minori esportazioni verso gli USA – decidano di scaricare parte delle perdite sui consumatori interni, aumentando i prezzi per compensare il calo dei profitti.

Codacons: “Alcuni settori colpiti duramente”

“Se da un lato comparti come il lusso potrebbero reggere l’impatto grazie a una domanda meno sensibile ai prezzi, altri settori cruciali per l’Italia, come l’automotive e l’agroalimentare, rischiano un vero e proprio shock economico”, spiega il Codacons.

Nel dettaglio, con dazi al 15% si potrebbe registrare un incremento del tasso generale di inflazione dello 0,3%, con un aumento annuo della spesa pari a 2,55 miliardi di euro. Ma se l’effetto fosse più marcato, e l’inflazione salisse dello 0,5%, l’impatto sulla spesa raggiungerebbe i 4,23 miliardi di euro all’anno.

Allarme anche su mutui e finanziamenti

Oltre al rincaro dei beni di consumo, il Codacons sottolinea possibili conseguenze sui tassi di interesse. “Un aumento dell’inflazione in Europa potrebbe indurre la Bce a modificare la sua politica monetaria, rialzando i tassi – afferma l’associazione –. Questo comporterebbe un aggravio per i titolari di mutui a tasso variabile e per chi ha in corso finanziamenti indicizzati”.

I prodotti Made in Usa che non aumenteranno

In questo scenario critico, una notizia positiva arriva dalla decisione dell’Unione Europea di sospendere i controdazi su alcune categorie di prodotti americani. In particolare, resteranno invariati i prezzi di circa 25,9 miliardi di euro di beni che l’Italia importa annualmente dagli Stati Uniti.

Tra i prodotti risparmiati dagli aumenti figurano:

Jeans, cosmetici, borse e videogiochi

Formaggi, salmone, frutta secca e succhi

Vodka, whisky, bourbon e rum

Trattori, ricambi per biciclette e giochi per bambini

Famosi SUV e la moto Harley Davidson

Secondo il Codacons, l’esclusione di queste merci dai dazi europei eviterà un effetto a cascata sui prezzi di mercato in Italia, mantenendo stabile una fetta importante dell’import Made in USA.