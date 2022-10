Cook 40 in diretta su Rai 2 con la conduzione di Alessandro Greco: anticipazioni ed ospite della prima puntata

Cook 40 è il programma di cucina targato Rai 2 con la conduzione di Alessandro Greco. In onda il sabato mattina per alcune settimane.

Torna il programma di cucina Cook 40 con la conduzione di Alessandro Greco. Sono previste otto puntate a partire da sabato 15 ottobre alle 11.15 su Rai2. Cook 40 è un programma per chi ama lo “slow food” e la convivialità, ma che non ha molto tempo da dedicare ai fornelli. Il senso e la struttura del format sono riassunti nel suo titolo, sì perché, “40” sono i minuti a disposizione per preparare, non un solo piatto, ma un menù composto da 3 portate.

L’ospite della prima puntata

La produzione ha svelato in anticipo chi sarà l’ospite famoso per la prima puntata. Ogni settimana personaggi vip si alternano accanto al conduttore del programma. “Nella prima puntata sfiderà il tempo la solare e dinamica Carmen Russo, una delle più famose e amate showgirl d’Italia”.

Inoltre, ecco chi farà da supporto al personaggio famoso. “Ad aiutarla, nella cucina di Cook 40, ci sarà lo chef Carlo Olivari che viene da Napoli. E’ un architetto, disegna oggetti e case. Ma non solo. Dipinge, scolpisce, crea gioielli unici, adora l’acciaio purissimo. Ha uno studio di progettazione d’interni, di design di complementi d’arredo, di grafica e d’arte. La sua passione per la cucina nasce dal padre, un funzionario di una compagnia telefonica che adorava cucinare. Comincia a fare lo chef per gioco quando decide di offrire ai clienti del suo studio un pranzo per inaugurare una casa progettata da lui. I suoi pranzi piacciono molto e la gente inizia a chiedergli sempre di più di organizzare cene. A quel punto decide di mettersi a studiare seriamente e prende tre master con chef stellati e passa dalle cene nelle case a cene per eventi e fonda una società di catering. È convinto che “l’architettura dei luoghi coincida con l’architettura del palato”. Per questo lui è Archichef”.