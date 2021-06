Ecco il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia oggi martedì 8 giugno 2021 con i casi di Covid-19 nelle regioni. I dati della Protezione Civile ci dicono che ieri si sono verificati 1.273 contagiati, 65 morti, 5.024 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus in Italia oggi, il bollettino di martedì 8 giugno 2021

Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Abruzzo ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; La Basilicata ha 36 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 879 e il tasso di positività è al 4.10 %; le dosi di vaccino in totale sono 362760 ;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono La Campania ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Friuli Venezia Giulia ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ le dosi di vaccino in totale sono; Il Lazio ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; in Liguria ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono; la Lombardia ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; Nelle Marche ci sono 33 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 2397 e il tasso di positività è all’ 1.38%; le dosi di vaccino in totale sono 998668 ;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ le dosi di vaccino in totale sono ; in Molise ci sono 6 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 314 e il tasso di positività è all’ 1.91 %; le dosi di vaccino in totale sono 209013 ;

ci sono nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino in totale sono ; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono; La provincia di Bolzano ha 21 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 1022 e il tasso di positività è al 2.05%; le dosi di vaccino in totale sono 350291 ;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al le dosi di vaccino in totale sono ; La provincia di Trento ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’%; le dosi di vaccino in totale sono; in Puglia ci sono 134 nuovi casi e 17 morti; il totale dei tamponi ammonta a 8302 e il tasso di positività è all’ 1.6%; le dosi di vaccino in totale sono 2643408 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ le dosi di vaccino in totale sono ; La Sardegna ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono;

ha nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono; in Sicilia ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’1.60%; le dosi di vaccino in totale sono ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’1.60%; le dosi di vaccino in totale sono in Toscana ci sono 90 nuovi casi e 11 morti; il totale dei tamponi ammonta a 7020 e il tasso di positività è all’ 1.28 %; le dosi di vaccino in totale sono 2349072 ;

ci sono nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ %; le dosi di vaccino in totale sono ; L’ Umbria ha 32 nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a 2411 e il tasso di positività è all’ 1.33 % ; le dosi di vaccino in totale sono 577103 ;

ha nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è all’ % le dosi di vaccino in totale sono ; in Valle d’Aosta ci sono 8 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 147 e il tasso di positività è al 4.17 %; le dosi di vaccino in totale sono 81418 ;

ci sono 8 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 147 e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono ; Il Veneto ha 130 nuovi casi e 4 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è allo%; le dosi di vaccino in totale sono 3110025;

8 giugno 2021: il bollettino sul coronavirus in Puglia e Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore sono stati rilevati otto nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore a fronte di 147 persone sottoposte a tampone. Non sono stati registrati decessi (il numero totale dall’inizio della pandemia resta 472). I guariti sono 29 mentre i ricoverati all’ospedale Parini di Aosta sono sei, nessuno in terapia intensiva. I contagiati attuali sono 130, 21 in meno di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino emesso dalla regione Valle d’Aosta sulla base dei dati forniti dall’Usl.

È stabile invece in Puglia il tasso di positività che in base ai dati forniti oggi dalla task force regionale che si occupa della epidemia è pari all’1,6%. Nel bollettino odierno si registra una impennata di decessi: 17 in 24 ore. È la provincia di Bari la zona in cui sono state accertate più vittime: 9. Seguono Foggia e Lecce con tre vittime ciascuna e Brindisi e Taranto con una.

Degli 8302 test processati, 134 hanno dato esito positivo di cui 39 nella Bat, 34 nel brindisino, 19 in provincia di Bari, 18 in ognuna delle aree di Lecce e Brindisi e 8 nel foggiano. Due casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti e vanno tolti dal totale. Gli attualmente positivi sono 17.331 di cui 372 ricoverati: 59 in meno rispetto a ieri. Il numero complessivo dei guariti da inizio pandemia a oggi è di 227.679 unità: 1.325 in più rispetto a ieri.

Coronavirus Italia oggi, i casi in Toscana, Umbria e Veneto

In Toscana sono 242.659 i casi di positività al coronavirus, 90 in più rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 230.340 (94,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.020 tamponi molecolari e 7.737 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,6% è risultato positivo. Sono invece 4.892 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,8% è risultato positivo.

Ricoveri ancora in calo invece ma altre due vittime per Covid-19 in Umbria, secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati all’8 giugno. Le persone ricoverate sono 49, sei in meno di ieri, delle quali cinque (questo dato è invariato) in terapia intensiva. I nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono 32, su un totale di 5.676 test analizzati (3.265 antigenici e 2.411 tamponi molecolari), con un tasso di positività pari a 0,56 per cento. I guariti sono 47 e gli attualmente positivi 1.197 (17 meno di ieri).

Sono infine risaliti oltre quota 100, precisamente sono 130, i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, con 4 decessi. Il dato emerge dal report regionale. Il totale dei contagi da inizio pandemia è di 424.170, quello dei morti è 11.585. Prosegue la diminuzione di soggetti attualmente positivi, oggi 6.507, -312 in 24 ore. Gli ospedali proseguono a svuotarsi, con 487 ricoveri in area non critica (-19) e 65, invariati, in terapia intensiva.

8 giugno 2021: i casi di coronavirus oggi in Basilicata, Marche e Alto Adige

Sono 36 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 879 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 143. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.095 (-109). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 44 (-4) di cui nessuno in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore invece nelle Marche sono stati individuati 33 nuovi casi di Covid-19, il 2,7% rispetto ai 1.229 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in calo rispetto al giorno precedente, quando era stato del 4,2%, con 20 nuovi casi su 476 tamponi. Lo si apprende dal primo aggiornamento del servizio sanitario regionale.

I nuovi casi sono stati 6 in provincia di Ancona, 9 in quella di Pesaro-Urbino, 5 nel Fermano, 12 nel Piceno e 1 proveniente da fuori regione. Questi casi comprendono 9 soggetti sintomatici, 7 contatti rilevati in ambiente domestico, 9 contatti stretti con positivi, 1 rilevato in ambiente di lavoro, 1 in ambiente di socialità, 2 contatti con il coinvolgimento di studenti e 1 proveniente da fuori regione; per altri 3 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

In Alto Adige sono infine 30 i nuovi casi di Covid-19 su 5.828 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore per un dato complessivo di 1.178 vittime da inizio pandemia. Le nuove positività sono 21 su 1.022 tamponi molecolari esaminati e 9 su 4.806 test antigenici effettuati. Su 219.494 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.497 sono risultate positive mentre quelle trovate positive ad un test rapido sono 26.164. I guariti totali sono 72.929. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 12 mentre quelli in terapia intensiva 2.

Il bollettino sul coronavirus del 7 giugno 2021 in pdf

Ieri invece sono stati 1.273 i nuovi contagi nelle 24 ore, contro i 2.275 di ieri e soprattutto i 1.820 di lunedì scorso. Si tratta del dato più basso addirittura dal 15 settembre 2020, quando si era alla vigilia dell’impennata che avrebbe portato alla seconda ondata. I tamponi ieri erano in netto calo come ogni lunedì, 84.567 (65 mila meno di ieri), ma il tasso di positività è rimasto stabile all’1,5%. I decessi sono stati 65 (il giorno prima 51), per un totale di 126.588 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 15 in meno (ieri -14) con 25 ingressi del giorno, e calano a 759, mentre i ricoveri ordinari sono 53 in meno (ieri -230), 4.910 in tutto. Le regioni con il maggior numero di contagi sono la Campania con 177 casi, il Lazio con 172, la Toscana con 160 e la Sicilia con 156. Segue la Lombardia con 142.

Leggi anche: