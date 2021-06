Coronavirus in Italia oggi, il bollettino del 4 giugno

Ecco i numeri del bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia oggi, venerdì 4 giugno 2021, con i casi di Covid-19 nelle regioni. I dati della Protezione Civile ci dicono che ieri ci sono stati 1.968 contagiati e 59 morti. I guariti sono stati 6392. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus Italia oggi, il bollettino di venerdì 4 giugno 2021

Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

Nelle Marche ci sono 71 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 2224 e il tasso di positività è al 3.19%; le dosi di vaccino in totale sono 944842 ;

La provincia di Bolzano ha 7 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 650 e il tasso di positività è all' 1.08%; le dosi di vaccino in totale sono 330127 ;

in Puglia ci sono 196 nuovi casi e 9 morti; il totale dei tamponi ammonta a 8339 e il tasso di positività è al 2.35%; le dosi di vaccino in totale sono 2474965 ;

in Toscana ci sono 133 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 7460 e il tasso di positività è all' 1.78 %; le dosi di vaccino in totale sono 2230259 ;

L' Umbria ha 29 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a 1640 e il tasso di positività è all' 1.77 %; le dosi di vaccino in totale sono 545423 ;

Il Veneto ha 121 nuovi casi e 5 morti; il totale dei tamponi ammonta a 10791 e il tasso di positività è all'1.12%; le dosi di vaccino in totale sono 2929142;

Venerdì 4 giugno 2021, il bollettino sul coronavirus in Puglia

Sale il tasso di positività in Puglia che passa dall’1,5% di ieri al 2,3% di oggi quando degli 8.339 test processati per accertare l’infezione da coronavirus 196 hanno dato esito positivo. La gran parte dei nuovi contagi è stata accertata in provincia di Brindisi in cui si contano 47 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono per numero di nuovi casi le province di Bari con 45, Foggia con 34, Lecce con 30, Taranto con 25 e Bat con 18. Altri tre casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti e vanno tolti dal totale fornito dalla somma dei dati relativi alle singole province.

Gli attualmente positivi sono 20.248 di cui 483 ricoverati: 40 in meno rispetto a ieri. Le vittime covid sono state 9 di cui tre nella Bat, due nel tarantino e altrettanti nel leccese e una in ognuna delle province di Bari e Brindisi. Il numero dei guariti da inizio pandemia a oggi è di 224.298 unità: 1.116 in più rispetto a ieri.

Coronavirus Italia oggi, il bollettino di venerdì 4 giugno 2021 in Basilicata e nelle Marche

In Basilicata, nella giornata di ieri, sono stati processati 964 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 52 (e tra questi 51 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 98 guarigioni (di cui 97 relative a residenti in Basilicata). Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 4.922 vaccinazioni in regione. Al momento sono 219.845 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (39,7 per cento) e 124.790 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (22,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 344.635 su 553.254 residenti.

Nelle ultime 24 ore, invece, nelle Marche sono stati individuati 71 nuovi casi di ‘Covid-19’, il 6,1% rispetto ai 1.160 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è sceso rispetto al giorno precedente, quando era stato dell’8,3%, con 35 nuovi casi su 420 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 102.947.

I nuovi casi sono stati individuati 5 in provincia di Macerata, 8 in provincia di Ancona, 26 in quella di Pesaro-Urbino, 5 nel Fermano, 22 nel Piceno e 5 fuori regione. Questi casi comprendono 17 soggetti sintomatici, 14 contatti rilevati in ambiente domestico, 21 contatti stretti con positivi, 4 contatti rilevati in ambienti di lavoro, 1 in ambiente di socialità, 9 contatti con il coinvolgimento di studenti e 1 proveniente da fuori regione; per altri 4 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Il bollettino sul coronavirus di martedì 4 giugno in Alto Adige e Toscana

In Alto Adige sono 16 i nuovi casi di Covid-19 su 4.198 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessuna persona è deceduta nelle ultime 24 ore per un dato complessivo che resta di 1.176 vittime dall’11 marzo 2020, il giorno del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positività sono state 8 su 650 tamponi molecolari esaminati e 8 su 4.268 test antigenici effettuati.

Su 218.751 persone sottoposte a tampone molecolare 48.402 sono state testate positive. Le persone risultate positive ad un test antigenico sono 26.144. I guariti sono 72.745. Ad oggi le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 1.216. I pazienti covid ricoverati negli ospedali sono 14 nei normali reparti e 3 in terapia intensiva.

Altri 133 casi Covid in più rispetto a ieri (età media 40 anni) e altri cinque morti (età media 83,4 anni) in un giorno invece in Toscana secondo il consueto rapporto delle 24 ore sulla pandemia in regione. I nuovi positivi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente che sale a 242.062 unità dall’inizio della pandemia. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota totale di 228.895. I deceduti per il Covid sono saliti a 6.741 in totale.

Gli attualmente positivi sono oggi 6.426, ancora in calo e col -5,4% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 445 (-24 su ieri pari al -5,1%) di cui 101 in terapia intensiva (due in più). Altri 5.981 positivi invece sono in isolamento a casa con sintomi che secondo la Regione non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-344 pazienti in meno su ieri, -5,4%).

Coronavirus Italia oggi, il bollettino di martedì 4 giugno in Umbria e Veneto

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 121 casi di Coronavirus, con un’incidenza dello 0,42% sui 29.728 tamponi fatti. I soggetti attualmente positivi sono 7.417, i ricoverati sono 595 di cui 526 in area non critica e 69 in terapia intensiva. I decessi registrati sono cinque. Questi i dati diffusi oggi dalla Regione Veneto.

Ancora un calo di ricoverati Covid invece negli ospedali dell’Umbria dove ora si trovano 58 pazienti, tre in meno di giovedì, sei dei quali, erano sette, nelle terapie intensive. Nell’ultimo giorno – riporta il sito della Regione – sono stati registrati 29 nuovi positivi, 55 guariti e una nuova vittima. Gli attualmente positivi sono 1.355, 27 in meno del giorno precedente. Sono stati analizzati 1.640 tamponi e 3.310 test antigenici. Il tasso di positività sul totale è di 0,58 per cento, 1,1 giovedì.

Zona bianca oggi, le quattro regioni e il calendario per le altre

L’Italia intanto è sempre più bianca. Con il conforto dei dati della curva epidemica e della campagna vaccinale, continua a crescere il numero delle regioni virtuose.

Il monitoraggio di una settimana fa ha ‘premiato’ Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise. Il report della Cabina di regia atteso oggi, salvo clamorose sorprese, dovrebbe certificare la zona bianca per lunedì 7 giugno per Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria.

Fra una settimana, poi, dovrebbero vedere la luce anche Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento. Per legge, infatti, servono tre monitoraggi consecutivi con un’incidenza settimanale sotto i 50 casi per centomila abitanti, per consentire a una regione di guadagnarsi lo scenario con minori restrizioni, senza coprifuoco. Con il monitoraggio di oggi, scatta il conto alla rovescia per altre sette regioni che puntano alla zona bianca dal 21 giugno: Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania. Resta fuori solo la Val d’Aosta che potrebbe essere dichiarata zona bianca solo lunedì 28 giugno.

I dati sul coronavirus del 3 giugno 2021 in pdf

Ieri invece ci sono stati 1.968 contagiati e 59 morti. I guariti sono 6392, 41 terapie intensive e 141 ricoveri nelle ordinarie in meno. Ieri sono stati 97.633 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 226.272. Il tasso di positività è stato del 2%, in aumento rispetto all’1,2% del giorno prima.

Ieri erano 892 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia. Con un calo di 41 rispetto al giorno prima nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 24 (il giorno prima erano stati 33). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari erano 5.717, in calo di 141 unità rispetto al giorno prima (quando il calo era stato di 334). La regione con più casi ieri era stata la Lombardia (+277, ma per la prima volta nessun nuovo ingresso in terapia intensiva segnalato), seguita da Sicilia (+254), Emilia-Romagna (+232), Piemonte (+219), Campania (+218) e Lazio (+196).

