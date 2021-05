25 maggio: il bollettino sul coronavirus in Italia oggi

Il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in Italia oggi martedì 25 maggio 2021 con i casi di Covid-19 riscontrati nelle regioni e i dati della Protezione Civile. Ieri ci sono stati 2.490 contagiati, 110 morti e 7.032 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

25 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus in Italia oggi

Nel dettaglio della ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

La Basilicata ha 50 nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a 1183 e il tasso di positività è al 4.23 %; le dosi di vaccino in totale sono 301664 ;

Nelle Marche ci sono 77 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 2552 e il tasso di positività è al 3.02%; le dosi di vaccino in totale sono 820923 ;

in Molise ci sono nuovi casi e 1 morto; il totale dei tamponi ammonta a 354 e il tasso di positività è al %; le dosi di vaccino in totale sono 172708 ;

La provincia di Bolzano ha 7 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 290 e il tasso di positività è al 2.41 %; le dosi di vaccino in totale sono 285128 ;

in Toscana ci sono 215 nuovi casi e morti; il totale dei tamponi ammonta a 8410 e il tasso di positività è al 2.56 %; le dosi di vaccino in totale sono 1922822 ;

L' Umbria ha 55 nuovi casi e nessun morto; il totale dei tamponi ammonta a 2831 e il tasso di positività è all' 1.94 %; le dosi di vaccino in totale sono 470178 ;

Il Veneto ha 159 nuovi casi e 2 morti; il totale dei tamponi ammonta a e il tasso di positività è al%; le dosi di vaccino in totale sono 2589422;

Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 25 maggio 2021 nelle Marche, in Basilicata e in Veneto

Sono 77 i positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche su 1.349 nuove diagnosi: 31 in provincia di Ascoli Piceno, 22 in provincia di Pesaro Urbino, 8 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Macerata, 4 in provincia di Fermo e 8 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche “nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.946 tamponi: 1.349 nel percorso nuove diagnosi (di cui 394 nello screening con percorso Antigenico) e 1.597 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 5,7%)”.

I 77 positivi quindi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (17), contatti stretti di casi positivi (10), contatti in setting lavorativo (6), contatti in ambiente di vita/socialità (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2). Per altri 20 casi poi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 394 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 16 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 4%”.

Numeri ancora bassi invece per i contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore si sono stati registrati 159 nuovi casi di positività al Coronavirus, e due decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 422.233, quello delle vittime a 11.532. L’incidenza dei positivi sui tamponi processati è pari allo 0,46%. “Un dato record”, ha sottolineato il governatore Luca Zaia. Scende la pressione sugli ospedali: sono 833 (.12) i ricoverati totali, dei quali 738 (-11) nelle aree non critiche, e 95 (-1) nelle terapie intensive. I soggetti positivi attualmente in isolamento sono 10.531 (-524).

Infine, si registra un decesso, nelle ultime 24 ore in Basilicata, per via di Covid-19. E’ quanto fa sapere la tasso force regionale che segnala 50 nuovi contagi a fronte di 1183 tamponi molecolari processati. Lo comunica la task force regionale. Nella stessa giornata di ieri si segnalano 131 guariti. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.210, di cui 4.124 in isolamento domiciliare. Sono 20.712 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 550 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 86

25 maggio 2021: il dati sul coronavirus oggi in Alto Adige, Toscana e Umbria

In Alto Adige sono 20 i nuovi casi di Covid-19 su 1.938 tamponi processati nella giornata di ieri. Nella giornata festiva del Lunedì di Pentecoste, non sono stati registrati decessi per un dato complessiva che resta a 1.175 vittime da inizio pandemia. Le nuove positività sono 7 su 290 tamponi molecolari effettuati e 13 su 1.648 test antigenici effettuati.

Su 216.606 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.115 sono risultate positive. I guariti sono 72.225. Le persone trovate positive ad un test antigenico sono 26.046. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 15, quelli in terapia intensiva 5 e quelli nelle strutture private convenzionate 8.

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono invece 215 su 18.710 esami di cui 8.410 tamponi molecolari e 10.300 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,15% (3,4% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani usando i social network.

Rispetto a ieri i nuovi positivi rilevati sono in calo (erano stati 245) su meno della metà di esami effettuati (8.558 complessivi fra tamponi e test rapidi) tanto che è in calo anche il tasso di positività (ieri era 2,86%). Giani ha anche sottolineato che in Toscana “ieri abbiamo somministrato più di 33mila vaccini e con maggiori forniture l’organizzazione è già pronta per superare le 50mila”.

Ancora un giorno senza nuovi morti infine per il Covid in Umbria, fermi a 1.391 in base ai dati sul sito della Regione. Dopo il leggero aumento di lunedì, sono tornati a scendere i ricoverati in ospedale, 90, quattro in meno di lunedì, 13 dei quali nelle terapie intensive, dato stabile. Registrati 55 nuovi positivi e 85 guariti, con gli attualmente positivi ora 1.916, 30 meno del giorno precedente. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 2.610 tamponi e 4.516 test antigenici. Il tasso di positività è quindi dello 0,7 per cento sul totale (era l’uno per cento lunedì).

I dati del coronavirus di ieri, 24 maggio 2021, in pdf

Ieri invece sono stati 2.490 i nuovi casi di Covid in Italia per 107.481 test tra molecolari e antigenici e 110 morti. È salito leggermente il tasso di positività al 2,3% dal 2,2% di 24 ore fa. Il giorno prima i casi erano stati 3.995 per 179.391 tamponi e 72 morti. In terapia intensiva per il Covid in Italia c’erano ieri 1.382 persone, in calo di 28 rispetto al giorno prima nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 48 come il giorno prima.

Per trovare un numero così basso di positivi al test del coronavirus registrati in 24 ore in Italia – ieri 2.490 – bisogna risalire al 5 ottobre scorso con 2.257 casi (quando però non venivano ancora comunicati i tamponi antigenici). Infine, le regioni con più casi ieri erano Campania (401), Sicilia (370), Emilia-Romagna (340). Poi seguivano la Lombardia (259) e la Toscana (245).

