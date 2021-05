Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia oggi 11 maggio 2021 con i dati della Protezione Civile sui contagi nelle regioni: ieri 5.080 contagiati, 198 morti e 15.063 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Il bollettino sul coronavirus di oggi: i casi di Covid-19 nelle regioni dell’11 maggio 2021

Nel dettaglio infatti la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono ;

ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono il Lazio ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; il totale dei vaccini è;

ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; il totale dei vaccini è; La Campania ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%. I vaccini totali sono;

ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%. I vaccini totali sono; in Calabria ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono; il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono; il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; nelle Marche ci sono 151 nuovi positivi; i tamponi sono 3175 ; il tasso di positività è al 4.76% e i vaccini totali sono 660422;

ci sono nuovi positivi; i tamponi sono ; il tasso di positività è al e i vaccini totali sono L’ Abruzzo ha nuovi casi di coronavirus e 1 morto; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono;

ha nuovi casi di coronavirus e 1 morto; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; in Puglia ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Veneto ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono ;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono la Toscana ha 367 nuovi positivi e morti; i tamponi sono 9906 e il tasso di positività è al 3.70% ; i vaccini totali sono 1506427 ;

ha nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; La Basilicata conta 82 nuovi positivi e 3 morti; i tamponi totali sono 1484 , il tasso di positività è al% e i vaccini totali sono;

conta 82 nuovi positivi e 3 morti; i tamponi totali sono , il tasso di positività è al% e i vaccini totali sono; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e morto; i tamponi sono, il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e morto; i tamponi sono, il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Friuli-Venezia Giulia ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; L’ Umbria ha nuovi positivi e morto; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ha nuovi positivi e morto; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Sardegna ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; la Liguria ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono ;

ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al i vaccini totali sono in Sicilia ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; il Molise ha contagi in più e nessun morto; i tamponi sono e il tasso di positività è all’ % ; i vaccini totali sono;

ha contagi in più e nessun morto; i tamponi sono e il tasso di positività è all’ ; i vaccini totali sono; La provincia di Bolzano ha 46 nuovi contagi e 1 morto; i tamponi sono 875 , il tasso di positività è al 5.26% e i vaccini totali sono 227412 ;

ha 46 nuovi contagi e 1 morto; i tamponi sono , il tasso di positività è al e i vaccini totali sono ; La provincia di Trento ha nuovi contagi e morto; i tamponi totali sono, il tasso di positività è al% e i vaccini totali sono;

Coronavirus Italia oggi, i contagi in Basilicata e in Alto Adige

In Basilicata, da ieri in zona gialla, si registrano altri 3 decessi per via del Covid nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere la task force regionale che segnala poi 82 nuovi contagi a fronte di 1484 tamponi molecolari processati ieri. Nella stessa giornata risultano guarite 267 persone.

I lucani attualmente positivi sono quindi 5.529, di cui 5.393 in isolamento domiciliare. Sono invece 18.442 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In ulteriore calo quindi il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sceso a 136 di cui 10 in terapia intensiva.

In Alto Adige infine sono 76 i nuovi casi di Covid-19 su 9.035 tamponi processati nella giornata di ieri. Una persona è poi deceduta nelle ultime 24 ore facendo così salire a 1.168 le vittime complessive da inizio pandemia. Le nuove positività sono invece 46 su 875 tamponi molecolari esaminati e 30 su 8.160 test antigenici effettuati. Su 213.952 persone sottoposte a tampone molecolare quindi 47.602 sono risultate positive. Le persone trovate positive al tampone antigenico sono 25.846.

I guariti complessivi sono infine 71.231. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 26 mentre quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva restano 6. Nelle strutture private convenzionate sono infine ricoverati 19 pazienti.

Bollettino coronavirus oggi, i contagi in Toscana, in Veneto e nelle Marche

Sono 367 poi i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 21.913 test di cui 9.906 tamponi molecolari e 12.007 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,67% (5,3% sulle prime diagnosi). Rispetto alla precedente rilevazione è quindi in calo il numero dei contagi (erano 481), a fronte di circa il doppio di test (erano 10.508), e il tasso di positività (4,58%).

Nelle ultime 24 ore invece nelle Marche sono stati individuati 151 nuovi casi di Covid-19, il 6,7% rispetto ai 2.258 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è quindi in frenata: il giorno precedente era stato del 10,7%, con 57 nuovi casi su soli 535 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 99.945. Lo si apprende dal primo aggiornamento del servizio sanitario regionale.

I nuovi casi sono stati poi 29 in provincia di Macerata, 8 in provincia di Ancona, 51 in quella di Pesaro-Urbino, 7 nel Fermano, 44 nel Piceno e 12 fuori regione. Questi casi comprendono 29 soggetti sintomatici, 30 contatti rilevati in ambiente domestico, 55 contatti stretti con positivi, 1 contato rilevato in ambiente di lavoro, 13 contatti con il coinvolgimento di studenti e 2 rilevati attraverso lo screening nel percorso sanitario; per altri 21 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

I dati del bollettino del Covid infine confermano la frenata della curva del virus nella in Veneto. Nelle ultime 24 ore ci sono stati poi 417 contagi, che portano il totale degli infetti dell’inizio dell’epidemia a 418.144,, e 17 vittime, per un numero complessivo di 11.442. Si tratta di dati – dopo i 247 positivi di ieri – che non si registravano dal periodo precedente la seconda ondata. In calo progressivo anche i dati ospedalieri. I posti letto occupati da pazienti Covid sono poi oggi 1.158 (-13), dei quali 1.010 (-8) nei normali reparti medici, e 148 (-5) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi sono 18.278 (-758).

3,3 milioni di morti nel mondo per coronavirus

Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus a livello globale ha superato oggi la soglia dei 3,3 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l’università americana, dall’inizio della pandemia le vittime del virus nel mondo sono state 3.304.132, a fronte di un totale di 158.969.512 casi di contagio. Finora nel complesso sono guarite 95.046.855 persone, la soglia dei tre milioni di morti era stata superata il 17 aprile scorso.

Ma intanto continua anche il crollo della mortalità per Covid nel Regno Unito sullo sfondo di una campagna vaccinale giunta a 53,4 milioni di dosi somministrate: lo certificano le elaborazioni settimanali dell’Ons, equivalente dell’Istat, secondo cui i decessi registrati in Inghilterra e Galles al 23 aprile fra gli ultracinquantenni (ormai vaccinati per oltre il 90% con una prima dose) sono stati inferiori del 96% rispetto al picco di massima diffusione dell’aggressiva ‘variante inglese’ del virus di gennaio. Negli ultimi due mesi censiti, inoltre, il totale dei morti per qualsiasi causa è tornato al di sotto della media dei 5 anni pre-pandemia.

E infine la Commissione europea ha lanciato una seconda azione legale contro la casa farmaceutica AstraZeneca che riguarda “il merito del caso” per le mancate consegne dei sieri. L’annuncio del portavoce, Stefan de Keersmaecker, e’ accompagnato dalla precisazione di rito: “Il nostro obiettivo e’ lo stesso di sempre: vogliamo che AstraZeneca consegni le dosi che riteniamo ci spettino ai sensi dell’accordo preliminare di acquisto”.

I dati sul coronavirus di ieri, 10 maggio 2021: il bollettino in Pdf

Ieri invece erano 5.080 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 8.292. Erano invece 198 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 139 del giorno prima. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia erano 4.116.287, i morti 123.031. I dimessi ed i guariti avevano quindi raggiunto quota 3.619.586, con un aumento di 15.063 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi erano 373.670, in calo di 10.184 rispetto al giorno prima.

Il bollettino sul coronavirus del 10 maggio 2021 in Pdf

Erano infine 130.000 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati ieri in Italia. Il giorno prima i test erano stati 226.006. Il tasso di positività era del 3,9%, in aumento rispetto al 3,7% del giorno prima. In tutte le Regioni infine i nuovi casi erano ben al di sotto di mille: in Campania ne sono stati rilevati 943, nel Lazio 680 e in Sicilia 589.

