Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 26 aprile 2021

Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia oggi 26 aprile 2021, con gli ultimi aggiornamenti sui casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri 13.158 contagi su 239.482 tamponi e 217 morti per Covid oltre a 13.176 guariti nelle ultime ventiquattro ore.

Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 26 aprile

Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali sono:

I casi di coronavirus oggi, 26 aprile 2021, in Veneto e Basilicata

Per quanto riguarda la ripartizione dei casi di Covid-19 per regioni, il Veneto registra 535 nuovi contagi e 10 decessi nelle ultime 24 ore. Si tratta comuqnue di numeri che, come sempre al lunedì, risentono della ridotta attività di tracciamento durante il fine settimana. Il bollettino della Regione aggiorna intanto a 408.365 il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia, nel febbraio 2020, e a 11.245 quello delle vittime. Cala pure costantemente la pressione sugli ospedali: complessivamente sono infatti 1.540 (-19) i malati ricoverati con una diagnosi di Covid; di questi, 1.325 (-20) nei normali reparti medici, mentre 215 (+1) si trovano nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono infine 23.507 (+195).

In Basilicata invece sono 50 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 1.279 tamponi molecolari, e si registrano cinque decessi. Lo rende noto infatti la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute risiedevano poi nei Comuni di Atella, Genzano di Lucania, Irsina, Rionero in Vulture e San Fele. I lucani guariti o negativizzati sono intanto 101. Aggiornando i dati complessivi, intanto, i lucani attualmente positivi scendono a 5.829 (-56), di cui 5.653 in isolamento domiciliare. Sono invece 16.449 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 499 quelle decedute. Invariato infine il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 176.

Il bollettino sul coronavirus di oggi, 26 aprile 2021, in Alto Adige, Toscana e Marche

Nel primo giorno del Corona-Pass in Alto Adige il bollettino Covid elenca invece un’altra giornata senza decessi e, per la prima volta dallo scorso autunno, appena dieci nuovi casi. I test effettuati ieri sono comunque meno di 1.200, ben sotto la media dei mesi scorsi. Sono risultati positivi infatti tre tamponi pcr su 233 e sette test antigenici su 957. Sono poi in calo anche i ricoveri: da 117 di ieri a 106. Quelli in terapia intensiva sono scesi da 11 a 10, quelli nelle cliniche private da 48 a 31, mentre salgono da 58 a 65 i pazienti nei normali reparti ospedalieri.

Nelle Marche invece sono state 6, dopo le 5 di ieri, le vittime correlate al Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore, tutte con patologie pregresse: si tratta di 4 donne, di età compresa tra 69 e 92 anni, e un uomo 89enne. Lo si apprende dal terzo bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Sono diventati poi 2.915 i decessi dall’inizio della crisi pandemica, 248 dall’inizio di aprile: 1.633 uomini e 1.282 donne, con un’età media di 82 anni. In provincia di Pesaro-Urbino sono infine morte finora 960 persone, in provincia di Ancona 929, 486 in quella di Macerata, 276 nel Fermano e 232 nel Piceno. Tra le vittime ci sono anche 32 persone non residenti nelle Marche, ma decedute negli ospedali della regione.

Infine, i nuovi casi registrati in Toscana sono 737 su 11.609 test di cui 9.894 tamponi molecolari e 1.715 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 6,35% sul totale dei tamponi e del 17,3% sulle prime diagnosi.

La zona gialla dal 26 aprile e il rischio della risalita dei contagi

Con il ritorno delle zone gialle ci sarà una risalita dei casi, la cui entità dipenderà dai comportamenti dei cittadini. La previsione è di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

“Dopo 6 mesi di sperimentazione si sono evidenziati dei limiti di questo sistema, bisognerebbe effettuare un tagliando – ha affermato Cartabellotta -. Oggi non considerare le persone fragili vaccinate è un errore, perché dove più fragili sono vaccinati ci si può permettere qualche riapertura in più. Noi oggi sappiamo che il colore rosso funziona sempre, l’arancione presenta un’efficacia minore e non perfettamente costante, il giallo non determina nessun impatto sulla riduzione dei contagi, soprattutto da quando c’è la variante inglese. Tornando quasi tutta Italia in giallo, è evidente che ci sarà una risalita dei casi, dipenderà dal comportamento dei cittadini quanto rilevante sarà questa salita. I controlli servono, però questo è il momento di una grande alleanza tra politica, cittadini e servizi sanitari”.

Con le nuove norme, ha aggiunto l’esperto, sarebbe stato più coerente allungare il coprifuoco fino alle 23. “Credo ci sia stata molta fantasia interpretativa. Quando si è insediato il governo Draghi, si diceva che si sarebbe sentita una sola voce, invece ieri ne abbiamo sentite diverse che ci hanno disorientato. Il coprifuoco è alle 22, secondo me sarebbe stato più coerente con le nuove norme prolungarlo fino alle 23, ovviamente con adeguato potenziamento dei controlli. Questo non è stato fatto, non penso però che debba essere oggetto di interpretazioni, come è sembrato dalle parole di Gelmini e Sibilia. Fare vedere che ci sono discordanze interpretative e voci non univoche non è un bene”.

Il bollettino sul coronavirus in Italia di ieri, 25 aprile 2021

Ieri invece sono stati 13.158 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle 24 ore in Italia, in calo rispetto al giorno prima quando erano stati 13.817. Per un totale infine di 3.962.674 dall’inizio dell’epidemia. 217 i decessi, in calo rispetto ai 322 del giorno prima. Quanto ai tamponi effettuati, ieri sono stati 239.482 rispetto ai 320.780 del giorno prima. Il rapporto tamponi-positivi è salito al 5,4 per cento rispetto al 4,3 per cento del giorno prima.

Il bollettino sul coronavirus del 25 aprile in pdf

Ieri infatti è sceso anche il numero degli attualmente positivi, arrivato a 461.212, con un calo di 236 unità rispetto al giorno prima. I dimessi/guariti sono stati poi 13.176 per un totale di 3.382.224 dall’inizio dell’epidemia. 2.862 le persone ricoverate in terapia intensiva, 32 in meno rispetto al giorno prima. Le persone ricoverate con sintomi erano infine 20.662. Infine, a livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi erano la Lombardia (1.967), la Campania (1.854), la Puglia (1.203) e il Lazio (1.185).

