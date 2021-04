Il bollettino sul coronavirus in Italia oggi con i numeri del ministero della Salute, gli ultimi aggiornamenti sui casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri intanto i contagiati erano 14.320, 288 i morti e 18.088 i guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 30 aprile 2021

Nel dettaglio infatti la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono ;

ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono il Lazio ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ha nuovi casi di positivi al coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Piemonte ci sono nuovi casi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Emilia-Romagna ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; il totale dei vaccini è;

ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; il totale dei vaccini è; La Campania ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al %. I vaccini totali sono;

ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al %. I vaccini totali sono; in Calabria ci sono nuovi casi emorti; i tamponi sono; il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi emorti; i tamponi sono; il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; nelle Marche ci sono 330 nuovi positivi; i tamponi sono 3873 ; il tasso di positività è all’ 8.52% e i vaccini totali sono 539317;

ci sono nuovi positivi; i tamponi sono ; il tasso di positività è all’ e i vaccini totali sono L’ Abruzzo ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono;

ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono; in Puglia ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Veneto ci sono 788 nuovi positivi e 14 morti; i tamponi totali sono 16661 e il tasso di positività è al 4.73% ; i vaccini totali sono 1619235;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono la Toscana ha 870 nuovi positivi; i tamponi sono 13624 e il tasso di positività è al 6.39% ; i vaccini totali sono 1229642 ;

ha nuovi positivi; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; La Basilicata conta 172 nuovi positivi e 3 morti; i tamponi totali sono 1378 , il tasso di positività è al 12.48 % e i vaccini totali sono 180118 ;

conta nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono , il tasso di positività è al % e i vaccini totali sono ; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e nessun morto; i tamponi sono, il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi casi e nessun morto; i tamponi sono, il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Friuli-Venezia Giulia ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuove positività e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; L’ Umbria ha nuovi positivi e morto; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ha nuovi positivi e morto; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; in Sardegna ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al 5.37 %; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono; la Liguria ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al %; i vaccini totali sono ;

ha nuovi contagi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al i vaccini totali sono in Sicilia ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; il Molise ha contagi in più e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ha contagi in più e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; La provincia di Bolzano ha 57 nuovi contagi e nessun morto; i tamponi sono 929 , il tasso di positività è al 6.14% e i vaccini totali sono 186527 ;

ha nuovi contagi e nessun morto; i tamponi sono , il tasso di positività è al e i vaccini totali sono ; La provincia di Trento ha nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono, il tasso di positività è al % e i vaccini totali sono;

Il bollettino sul coronavirus oggi: i contagi in Toscana, Veneto e Basilicata

Secondo la ripartizione dei casi su base regionale, i nuovi casi di coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana sono quindi 870 su 27.825 test di cui 13.624 tamponi molecolari e 14.201 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è quindi del 3,13% (9,2% sulle prime diagnosi). Rispetto al giorno precedente il numero dei contagi è diminuito (erano 1.052) mentre è aumentato il numero dei test (erano 27.189) quindi si è registrata una riduzione del tasso di positività (era 3.87%).

In Basilicata invece sono 172 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (170 sono residenti), su un totale di 1.378 tamponi molecolari, e si registrano tre decessi. Le persone decedute poi risiedevano nei Comuni di Maschito, Oppido Lucano e Palazzo San Gervasio. I lucani guariti o negativizzati sono invece 96. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 6.000 (+71), di cui 5.828 in isolamento domiciliare. Quindi sono 16.870 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 515 quelle decedute.

Infine, nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 788 positivi al Covid, con un’incidenza del 2,13% sui 36.957 tamponi effettuati. I soggetti attualmente positivi sono 21.892 e i ricoverati sono 1.473, di cui 1.282 in area non critica e 191 in terapia intensiva.

Coronavirus Italia oggi, i contagi in Alto Adige e nelle Marche

In Alto Adige sono poi 91 i nuovi casi di Covid-19 su 9.724 tamponi processati nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi per un dato complessivo di 1.161 vittime da inizio pandemia. Le nuove positività sono 57 su 929 tamponi molecolari esaminati – un anno fa esatto il dato era, 9 nuovi casi su 1.022 tamponi Pcr – e 34 su 8.795 test antigenici. Infatti su 211.620 persone sottoposte a tampone molecolare, 47.142 sono risultate positive. Le persone trovate positive ad un test antigenico sono poi 25.599. Stabile infine la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti sono 62 e 6 quelli che necessitano della terapia intensiva. I pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate sono invece 17. I guariti complessivi sono poi 70.382.

Invece nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati individuati 330 nuovi casi di Covid-19, il 14,1% rispetto ai 2.340 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è salito rispetto al giorno precedente, quando era stato del 12,2%, con 308 nuovi casi su 2.526. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 97.705. Lo si apprende dal primo aggiornamento del servizio sanitario regionale.

I nuovi casi sono stati infatti individuati 57 in provincia di Macerata, 69 in provincia di Ancona, 126 in quella di Pesaro-Urbino, 23 nel Fermano, 42 nel Piceno e 13 fuori regione. Questi casi poi comprendono 61 soggetti sintomatici, 58 contatti rilevati in ambiente domestico, 141 contatti stretti con positivi, 4 contatti rilevati in ambienti di lavoro, 1 in ambito assistenziale, 16 con il coinvolgimento di studenti e 3 rilevati attraverso lo screening nel percorso sanitario; per altri 46 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

La zona rossa a Bella Farnia (Sabaudia)

Intanto la Regione Lazio sta per emanare un’ordinanza che prevede la zona rossa per la frazione di Bella Farnia, a Sabaudia, dove ieri, nel corso di uno screening organizzato dalla Asl di Latina, è stata rilevata la positività di 86 cittadini indiani su un totale di 550 tamponi effettuati. Le restrizioni riguarderanno l’intera popolazione residente nella frazione di Sabaudia, con la possibilità di spostarsi garantita solo in casi di necessità, lavoro e salute. Intanto è iniziato il trasferimento delle persone positive a Covid-19 in due strutture per l’isolamento e la quarantena.

Guido Rasi, direttore scientifico di Consulcesi e già direttore esecutivo dell’agenzia Europea dei medicinali (Ema), ha intanto detto oggi durante Agorà che i vaccini sembrano efficaci contro la variante indiana. “I vaccini sembrerebbero essere efficaci contro la variante indiana. Può darsi che non diano protezione completa ma che proteggano comunque nei confronti della malattia grave con esito letale”.

Sulla capacità protettiva dei vaccini verso questa nuova variante, ha aggiunto, “ne sappiamo ancora poco e stiamo monitorando ma io sono abbastanza ottimista e credo che una certa protezione la diano in ogni modo. Il problema delle varianti è che sono più adatte a diffondersi e infettare”, per questo è giusto “non sottovalutarle”. La variante indiana attualmente rappresenta in India solo il 10% dei contatti, ma questo secondo Rasi “vuol dire poco perché in India il 10% è tanta roba e comunque a contare – ha concluso l’esperto – è soprattutto la velocità con cui raddoppia”.

Il bollettino sul coronavirus di ieri, 29 aprile 2021

Infine, ieri erano 14.320 i positivi al test del coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, l’epidemia tornava quindi a crescere. Il giorno prima erano stati 13.385. Erano invece 288 le vittime in un giorno (ieri 344). Con i 14.320 test positivi delle ultime 24 ore l’Italia ha infatti superato i 4 milioni di casi di coronavirus individuati, secondo i dati del ministero della Salute. Sono per la precisione quindi 4.009.208.

Il bollettino sul coronavirus in Italia oggi, 29 aprile 2021, in pdf

Erano 330.075 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima i test erano stati 336.336. Il tasso di positività era del 4,3% (+0,3% rispetto al giorno prima, quando era stato del 4%).

