Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 29 aprile 2021

Il bollettino sul coronavirus in Italia oggi con i numeri del ministero della Salute, gli ultimi aggiornamenti sui casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri erano 3.385 contagiati, 344 morti e 18.416 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare.

29 aprile: il bollettino sul coronavirus in Italia di oggi

Nel dettaglio infatti la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 29 aprile in Abruzzo

Per quanto riguarda la ripartizione regionale, sono complessivamente 71.067 i casi positivi al-Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza: rispetto a ieri si registrano 195 nuovi casi in più e 6 morti, un dato che porta a 2.397 il bilancio dei decessi da inizio emergenza. Sul fronte della pressione ospedaliera, invece, sono 382 i pazienti (-7 rispetto a ieri) ricoverati, di cui 39 (-3) in terapia intensiva.

Il bollettino sul coronavirus oggi in Veneto, Toscana e Alto Adige

Il numero dei contagi è ancora sotto quota 1.000 in Veneto, che registra 935 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, e 17 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia è infatti pari a 411.111, quello delle vittime a 11.316. Ancora in flessione i numeri degli ospedali. Il presidente Luca Zaia ha infine spiegato che nelle ultime due settimane sono stati dimessi circa 1.000 pazienti dai reparti Covid. Ad i posti letto occupati da malati con il virus sono quindi 1.478 (-30); di questi 1.275 nei normali reparti medici (-26) e 203 (-4) nelle terapie intensive. La percentuale dei positivi scoperti con i 36.41 tamponi effettuati ieri è stata pari al 2,59%.

I nuovi casi registrati in Toscana sono invece 1.052 su 27.189 test di cui 14.194 tamponi molecolari e 12.995 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,87% (9,9% sulle prime diagnosi).

In Alto Adige sono infine 74 i nuovi casi di Covid-19 su 7.396 tamponi processati nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso per un totale di 1.161 vittime dall’11 marzo 2020, data della prima vittima riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positività sono infatti 51 su 924 tamponi molecolari esaminati e 23 su 6.472 test antigenici effettuati. Su 211.407 persone sottoposte a tampone molecolare, poi, 47.085 sono risultate positive. Le persone testate positive ai test antigenici sono invece 25.565. I pazienti complessivamente guariti sono 70.283. Negli ospedali altoatesini sono infine ricoverati 62 pazienti covid-19 nei normali reparti e 6 in terapia intensiva. In calo anche i pazienti ricoverati nelle strutture private convenzionate (18).

Coronavirus oggi, il bollettino del 29 aprile 2021 in Basilicata, in Puglia e nelle Marche

In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.523 tamponi molecolari: 170 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 167 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati ulteriori tre decessi con il totale delle vittime lucane salito quindi a 512. Sono 174 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo sei in terapia intensiva, tre all’ospedale San Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera. Con 132 nuove guarigioni (in totale 16.774), il numero dei lucani attualmente positivi è ora di 5.929 (5.755 in isolamento domiciliare). Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati infatti analizzati 321.997 tamponi molecolari, 295.615 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 187.817 persone.

Sono invece 308 i positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, tra le nuove diagnosi: 95 in provincia di Pesaro Urbino, 74 in provincia di Macerata, 59 in provincia di Ascoli Piceno, 44 in provincia di Ancona, 24 in provincia di Fermo e 12 fuori regione). Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche “nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.613 tamponi: 2.526 nel percorso nuove diagnosi (di cui 642 nello screening con percorso Antigenico) e 2.087 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,2%)”.

Fra i 308 positivi infatti ci sono soggetti sintomatici (61), contatti in setting domestico (62), contatti stretti di casi positivi (102), contatti in setting lavorativo (5), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (17), contatti provenienti da fuori regione (1). Per altri 59 casi si stanno invece ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 642 test del Percorso Screening Antigenico infine “sono stati riscontrati 39 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%”.

Infine, sono in crescita i nuovi casi di Covid 19 oggi in Puglia a fronte, ancora una volta, di una diminuzione del numero dei test. Calano rispetto a ieri i decessi mentre è notevole anche l’aumento dei guariti e pertanto diminuiscono gli attuali positivi. Altro aspetto confortante il calo dei ricoverati sotto quota 1.900. Sono i dati principali del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

Oggi, su 12.290 test per l’infezione da coronavirus, sono stati registrati 1.501 casi positivi: 422 in provincia di Bari, 113 in provincia di Brindisi, 221 nella provincia Bat, 332 in provincia di Foggia, 226 in provincia di Lecce, 179 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Ieri i nuovi contagi erano 1.282 su 12.733 tamponi. Sono stati rilevati 30 decessi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 48.

Le vaccinazioni oggi in Italia

Sono intanto 18.886.925 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, il 84,3% del totale di quelle consegnate, pari a 22.410.560. Nel dettaglio infatti parliamo di 15.612.480 Pfizer/BioNTech, 1.955.700 Moderna, 4.662.580 Vaxzevria (AstraZeneca) e 179.800 Janssen (J&J). Le somministrazioni poi hanno riguardato 10.815.178 donne e 8.071.747 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono infine 5.568.648. È quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 06:11 di oggi.

Le dosi intanto sono state somministrate a 5.968.557 over 80, 2.747.459 soggetti fragili e caregiver, 3.213.418 operatori sanitari e sociosanitari, 880.849 unità del personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 647.560 ospiti di strutture residenziali, 2.740.827 della fascia 70-79 anni, 868.889 della fascia 60-69 anni, 1.155.495 unità di personale scolastico, 319.753 del comparto Difesa e sicurezza; la voce ‘altro’ comprende 344.118 persone.

Il bollettino sul coronavirus di ieri, 28 aprile 2021

Ieri invece erano 13.385 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia. In aumento rispetto ai 10.404 del giorno prima, con 336.336 tamponi, 34 mila in più. Il tasso di positività invece saliva dal 3,4% al 4%. I decessi erano 344 (ieri 373), con il totale delle vittime che superava quota 120 mila, 120.256 in tutto. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive erano 37 in meno (ieri -101) con 168 ingressi del giorno, e scendevano a 2.711, mentre i ricoveri ordinari diminuivano di 452 unità (ieri -323), 19.860 in totale.

Il bollettino sul coronavirus del 28 aprile 2021 in pdf

Il numero degli attualmente positivi ieri era di 442.771, con un calo di 5.378 unità rispetto al giorno prima. I dimessi/guariti erano invece 18.416 per un totale di 3.431.867 dall’inizio dell’epidemia. Erano 2.711 le persone ricoverate in terapia intensiva, 37 in meno rispetto al giorno prima. Le persone ricoverate con sintomi ieri erano poi 19.860. A livello territoriale, infine, le Regioni con il maggior numero di contagi erano la Lombardia (2.442), la Campania (1.844), la Puglia (1.282) e il Piemonte (1.187).

