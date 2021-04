Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del ministero della Salute del 27 aprile 2021, con gli ultimi aggiornamenti sui casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri 8.444 contagiati, 301 morti e 16.539 guariti. Erano 13 le terapie intensive in meno.

Coronavirus oggi Italia, il bollettino del 27 aprile 2021

Nel dettaglio infatti la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

Il bollettino sul coronavirus del 27 aprile 2021 in Veneto, Alto Adige e Toscana

Dati in aumento quelli del Covid oggi in Veneto, che registra 848 nuovi contagi e 36 decessi nelle ultime 24 ore per un totale da inizio pandemia di 11.281 unità.. Il bollettino della Regione infatti aggiorna a 409.213 il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia. Sale lievemente la pressione sugli ospedali: complessivamente sono 1.546 (+6) i malati ricoverati con una diagnosi di Covid; di questi, 1.328 (+3) nei normali reparti medici, mentre 218 (+3) si trovano nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 22.844 .

Sono intanto ancora in fase di valutazione e non sono confermati i due presunti casi veneziani di variante indiana del Coronavirus. Lo ha riferito la direttrice dell’Istituto Zooprofilattico delle venezie, Antonia Ricci. “Abbiamo trovato una mutazione sicura – ha precisato – ma le altre non sono state caratterizzate, siamo in attesa dell’esito completo. Il link epidemiologico è comunque non europeo, e sono casi di importazione da un paese estero. Anche in questo caso tutte le misure di quarantena sono state prese”, ha concluso.

I nuovi casi registrati in Toscana sono invece 522 su 21.193 test di cui 9.829 tamponi molecolari e 11.364 test rapidi. Quindi il tasso dei nuovi positivi è 2,46% (8,2% sulle prime diagnosi). Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus.

Infine in Alto Adige sono 82 i nuovi casi di Covid-19 su 12.494 tamponi processati nella giornata di ieri. Per il terzo giorno consecutivo non vengono registrati decessi causati dal coronavirus: il dato complessivo resta fermo a 1.159 vittime dal marzo del 2020. Le nuove positività sono infatti 27 su 997 tamponi molecolari esaminati e 55 su 11.497 test antigenici effettuati. E quindi su 210.841 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.978 sono risultate positive.

Le persone trovate positive ad un test antigenico sono quindi 25.491. Invece su 222.932 test nasali effettuati in 536 scuole, 259 sono risultati positivi di cui 121 confermati con tampone molecolare. Stabili infine i ricoveri ospedalieri: 65 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti e 10 quelli in terapia intensiva.

Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 27 aprile 2021 nelle Marche e in Basilicata

Sono poi 223 i positivi al coronavirus rilevati tra le ultime diagnosi nell’ultima giornata nelle Marche: 69 in provincia di Macerata, 65 in provincia di Pesaro Urbino, 42 in provincia di Ascoli Piceno, 21 in provincia di Ancona, 12 in provincia di Fermo e 14 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione “nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.924 tamponi: 2.089 nel percorso nuove diagnosi (di cui 637 nello screening con percorso Antigenico) e 1.835 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%)”.

I 223 positivi poi comprendono soggetti sintomatici (48)), contatti in setting domestico (52), contatti stretti di casi positivi (73), contatti in setting lavorativo (2), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12). Per altri 35 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 637 test del Percorso Screening Antigenico sono stati quindi riscontrati 42 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

In Basilicata invece sono 94 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (86 sono residenti), su un totale di 1.939 tamponi molecolari, e si registrano quattro decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute infatti risiedevano nei Comuni di Lavello, Picerno, Policoro e Stigliano. I lucani guariti o negativizzati sono invece 91. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 5.820 (-9), di cui 5.644 in isolamento domiciliare. Sono infine 16.540 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 503 quelle decedute. Invariato infine il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 176.

Anthony Fauci e le varianti che potrebbero sfuggire ai vaccini

Intanto Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) degli statunitensi National Institutes of Health (Nih), ha parlato delle varianti e del rischio che sfuggano ai vaccini. “Nel complesso, penso che scienziati e funzionari della sanità pubblica debbano continuare a monitorare tutte le varianti” del coronavirus Sars-CoV-2 “che emergono. Al momento, i dati disponibili sono rassicuranti riguardo all’efficacia degli attuali vaccini. Esiste però la possibilità che il virus, accumulando molte mutazioni, possa diventare una variante in grado di sfuggire alla risposta immunitaria indotta dal vaccino”, ha detto.

Per Fauci non bisogna abbassare la guardia, ma monitorare attentamente e studiare. “C’è un urgente bisogno di ‘dati del mondo reale’ – spiega l’esperto – ottenuti attraverso ampi studi epidemiologici che valutino il ruolo delle varianti sull’efficacia del vaccino nella popolazione vaccinata”. Oggi “scienziati e funzionari della sanità pubblica stanno studiando rapidamente queste varianti per saperne di più su come controllare la loro diffusione – sottolinea l’immunologo – Vogliono capire se le varianti si diffondono più facilmente da persona a persona; causano malattie più lievi o più gravi nelle persone; vengono rilevate dai test virali attualmente disponibili; rispondono ai medicinali attualmente utilizzati per curare le persone per Covid-19; modificano l’efficacia dei vaccini anti-Covid”.

Il bollettino sul coronavirus in Italia di ieri, 26 aprile 2021

Ieri invece erano 8.444 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 13.158. Erano invece 301 le vittime in un giorno (il giorno prima217). In totale i casi dall’inizio dell’epidemia ieri erano 3.971.114, i morti 119.539. Gli attualmente positivi erano invece 452.812 (8.400 in meno rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi erano 3.398.763, con un incremento nelle ultime 24 ore di 16.539

Il bollettino sul coronavirus di ieri 26 aprile 2021 in pdf

Infine, la regione con più casi nuovi di contagio era la Campania (1.282), seguita dalla Sicilia (1.069), dal Lazio (964), dall’Emilia-Romagna (936) e dalla Lombardia (872).

