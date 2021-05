Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus in Italia oggi, gli ultimi aggiornamenti sui casi di Covid-19 nelle regioni e i dati della Protezione Civile: ieri 9.148 nuovi casi e 144 morti oltre a 8.637 guariti per un totale di 3.492.679 dall’inizio dell’epidemia. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare

Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 3 maggio 2021

Nel dettaglio infatti la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi secondo il bollettino degli enti locali è questa:

ci sono nuovi casi e 1 morto; i tamponi sono; il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; nelle Marche ci sono 59 nuovi positivi; i tamponi sono 727 ; il tasso di positività è all’ 8.12% e i vaccini totali sono 571617;

ha nuovi casi di coronavirus e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali sono; in Puglia ci sono 335 nuovi positivi e 52 morti; i tamponi totali sono 5528 e il tasso di positività è al 6.06% ; i vaccini totali sono 1335420 ;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; in Veneto ci sono 364 nuovi positivi e 4 morti; i tamponi totali sono 7039 e il tasso di positività è al 5.17% ; i vaccini totali sono 1747173;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono la Toscana ha 570 nuovi positivi; i tamponi 7489 sono e il tasso di positività è al 7.61% ; i vaccini totali sono 1304306 ;

ha nuovi positivi; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; La Basilicata conta 26 nuovi positivi e 4 morti; i tamponi totali sono 348 , il tasso di positività è al 7.47 % e i vaccini totali sono 194307 ;

conta nuovi positivi e 4 morti; i tamponi totali sono , il tasso di positività è al % e i vaccini totali sono ; in Valle d’Aosta ci sono nuovi casi e morti; i tamponi sono, il tasso di positività è al % ; i vaccini totali sono;

ci sono nuovi positivi e morti; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono; il Molise ha 23 contagi in più e nessun morto; i tamponi sono 357 e il tasso di positività è al 6.44% ; i vaccini totali sono 119102 ;

ha contagi in più e nessun morto; i tamponi sono e il tasso di positività è al ; i vaccini totali sono ; La provincia di Bolzano ha 12 nuovi contagi e nessun morto; i tamponi sono 230 , il tasso di positività è al 5.22% e i vaccini totali sono 194440 ;

ha nuovi contagi e nessun morto; i tamponi sono , il tasso di positività è al e i vaccini totali sono ; La provincia di Trento ha nuovi contagi e 1 morto; i tamponi totali sono, il tasso di positività è al% e i vaccini totali sono;

Coronavirus Italia oggi, il bollettino del 3 maggio 2021 in Puglia, Lazio e Abruzzo

Nelle ultime 24 ore in Puglia ci sono stati 52 morti e sono stati registrati 5.528 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e rilevati 335 casi positivi, il 6% dei test in calo rispetto ai giorni scorsi anche se il dato è come sempre influenzato dalla ridotta operatività del week end. Dei nuovi casi 54 sono in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia BAT, 81 in provincia di Foggia, 100 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione.

Delle 52 vittime, 19 vivevano in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.247.607 test e 184.129 sono i pazienti guariti; 47.023 sono i casi attualmente positivi, mentre il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 237.116 .

Sono complessivamente 71640 invece i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 37 nuovi casi (di eta’ compresa tra 2 e 79 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 8, di cui 2 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2415 (di età compresa tra 49 e 88 anni, di cui 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e’ pari a 1.8 per cento. 360 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 34 (+3 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 8218 (-129 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Sono infine 42.757 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 40.299 sono in isolamento domiciliare, 2.183 sono ricoverati non in terapia intensiva, 275 sono ricoverati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri), 7.721 sono deceduti e 275.992 sono guariti.

3 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus in Basilicata e Toscana

In base alla ripartizione dei casi su base territoriale, sale quindi a 520 il totale dei decessi in Basilicata provocati dal coronavirus, dall’inizio della pandemia. Lo fa sapere il bollettino della task force regionale che segnala 26 nuovi contagi a fronte di 348 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore. Nella stessa giornata di ieri altri 4 sono i decessi, mentre risultano guarite 75 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.007. Sono 17.158 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In lieve aumento il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane salito a 170 i cui 7 in terapia intensiva.

In Toscana invece sono 229.037 i casi di positività al Coronavirus, 570 in più rispetto a ieri. I nuovi casi – età media 40 anni – sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti infatti 7.489 tamponi molecolari e 2.061 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6% è risultato positivo. Sono invece 3.642 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,7% è risultato positivo. Si registrano altri 29 nuovi decessi – 21 uomini e 8 donne con un’età media di 75,3 anni – che portano il totale a 6.248. Nuova crescita dei ricoveri: sono 1.555, 9 in più rispetto a ieri, di cui 249 in terapia intensiva, 1 in meno.

I guariti invece crescono dello 0,4% e raggiungono quota 202.799 (88,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 19.990, -1,5% rispetto a ieri. Complessivamente, 18.435 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (309 in meno rispetto a ieri, meno 1,6%). Sono 32.897 (429 in più rispetto a ieri, più 1,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Coronavirus Italia oggi, i dati del 3 maggio 2021 in Veneto, nelle Marche e in Alto Adige

Sono poi 364 i positivi trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, un’incidenza del 3,82% dei 9 mila tamponi effettuati. Raggiunti infatti ormai i 9,5 milioni di tamponi, tra molecolari e rapidi, effettuati dall’inizio dell’emergenza ad oggi. Invariato invece il numero dei ricoveri negli ospedali. Quattro infine i morti conteggiati nelle ultime 24 ore. Sono intanto 37.037 le dosi di vaccino somministrate ieri in Veneto, per un totale di 1.750.522, pari all’86,4% delle forniture regionali. La settimana appena conclusa è stata quella con il maggior numero di somministrazioni in assoluto, 254.501.

Invece nell’ultima giornata sono 59 i positivi al coronavirus tra le 318 nuove diagnosi nelle Marche con rapporto positivi/testati del 18,6%. Nel Percorso Screening Antigenico infatti sono arrivati 52 test e due casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) con una percentuale del 4%. Lo fa sapere il bollettino del Servizio Sanità della Regione; nelle ultime 24 ore infatti sono stati testati “779 tamponi: 318 nel percorso nuove diagnosi (di cui 52 nello screening con percorso Antigenico) e 461 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 18,6%)”. A livello provinciale invece il maggior numero di casi tra le nuove diagnosi è stato riscontrato a Pesaro Urbino (30); seguono Ancona (16), Macerata (7), Fermo (2), Ascoli Piceno (2) e due casi da fuori regione). Le persone sintomatiche infine sono 18.

Dodici, infine, i nuovi casi positivi al Covid 19 a fronte di un numero contenuto di tamponi effettuati, e nessun decesso provocato dall’infezione che vengono segnalati in Alto Adige nelle ultime 24 ore, dall’Azienda sanitaria provinciale. I nuovi contagi accertati sono invece 3 sulla base di 230 tamponi pcr (di cui 73 nuovi test) e 9 sulla base di 1.091 test antigenici. I test nasali eseguiti nelle scuole fino al 2 maggio sono 268.482: 310 sono risultati positivi, di cui 164 confermati con pcr positivo, 115 pcr negativi e 31 in attesa del risultato o da verificare.

I test nasali eseguiti fino al 2 maggio, senza considerare scuole, sono 70.046, di cui 154 positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati sono in totale 90, tre in più rispetto al giorno precedente: 6 (uno in più) sono assistiti nelle terapie intensive, 65 nei normali reparti ospedalieri e 19 (2 in più) nelle strutture private convenzionate.

Il bollettino sul coronavirus di ieri, 3 maggio 2021

Ieri invece erano 9.148 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a quelli del giorno prima quando erano stati 12.965, per un totale di 4.044.762 dall’inizio dell’epidemia. Erano 144 i decessi, in calo rispetto ai 226 del giorno prima. Quanto ai tamponi effettuati, ieri sono stati 156.872 rispetto ai 378.202 del giorno prima, con un rapporto tamponi-positivi che saliva al 5,8 per cento rispetto al 3,4 per cento del giorno prima. Il numero degli attualmente positivi ieri era di 430.906, in calo di 364 unità.

Il bollettino sul coronavirus in Italia del 3 maggio 2021, in pdf

Erano 330.075 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima i test erano stati 336.336. Il tasso di positività era del 4,3% (+0,3% rispetto al giorno prima, quando era stato del 4%).

